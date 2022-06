Putin mette in guardia Finlandia e Svezia dopo l'adesione alla Nato

Il 126esimo giorno della guerra in Ucraina (qui il nostro Live) si è diviso tra bombardamenti e il Summit NATO nel quale è stato dato ufficialmente via libera all'adesione di Finlandia e Svezia all'Alleanza atlantica. Al vertice ha parlato anche il presidente Zelensky che ha richiesto «sostegno finanziario» e «artiglieria moderna» per far fronte all'invasione russa. Sempre nella giornata di ieri la Siria ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Lugansk.