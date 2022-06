«Il rischio di nuovi incidenti ferroviari è reale»

Quattro incidenti al giorno nell'Unione Europea

La Svizzera collabora con Era per cercare di armonizzare direttive e controlli. E con accordi di cooperazione come quelli già stabiliti con Germania, Italia, Francia e dal 2020 col Belgio per controllare le procedura già ai terminali di carico all'inizio della catena di trasporto. Questa collaborazione con Era porta anche all'elaborazione di statistiche che aiutano a capire il livello di sicurezza nei paesi europei. Il rapporto “Report on Railway Safety and Interoperability in the EU 2022” terminato a fine maggio segnala un totale di 1331 incidenti significativi avvenuti nel 2020 negli stati dell'UE, quasi quattro al giorno. Sarebbe il numero di incidenti più basso dal 2010 ma c'è da considerare che i confinamenti in casa delle persone dovuti alla pandemia hanno diminuito ad esempio i cosiddetti incidenti esterni, che coinvolgono trasgressori e utenti di passaggio a livello.

Sono aumentate invece le collisioni e i dati nel complesso rivelano una differenza di almeno 10 volte nei tassi di mortalità tra i paesi più virtuosi e quelli meno. Comprendendo anche Svizzera, Regno Unito e Norvegia, la maglia nera europea per gli incidenti mortali nel biennio 2018-2020 rispetto ai milioni di chilometri percorsi va alla Grecia, seguita da Romania e Portogallo mentre quella relativa al numero di passeggeri che hanno perso la vita nel decennio 2010-2020 – sempre in relazione ai chilometri percorsi – va alla Spagna con subito dietro Bulgaria e Ungheria. Sebbene sia stato individuato un possibile abbassamento della sicurezza in 17 nazioni, solo per la Slovacchia si è riscontrato un peggioramento effettivo delle prestazioni. Per gli incidenti sul lavoro, nel confronto europeo la Svizzera passa dal 17esimo al quindicesimo posto mentre è ulteriormente migliorata la situazione relativa al numero delle altre persone ferite (terzi): in questo indicatore la Svizzera è passata in 4 anni dal 16esimo al terzo posto. «La concorrenza e la liberalizzazione in Europa – spiega Giorgio Tuti, presidente del Sindacato del personale dei trasporti SEV - portano dumping, portano a situazioni di pressione sugli investimenti e la manutenzione del materiale e dei binari. Inoltre l’istruzione del personale non è uniforme in Europa. I macchinisti sono formati in qualche decine o qualche centinaia di ore. In Svizzera la situazione è diversa. Nella produzione ferroviaria viviamo la cooperazione e non la concorrenza per il traffico a lunga distanza. Bisogna però essere attenti sui cantieri dove le aziende, private e pubbliche, sono sotto pressione. Per le merci speciali, bisognerà fare più controlli specialmente dove c’è la concorrenza. In generale, la concorrenza spietata fa scendere i costi un primo tempo ma poi li fa aumentare perché si abbassa la qualità».