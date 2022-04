Offensiva russa nel Donbass. Nuovo ultimatum da Mosca

Nell'acciaieria: «Gli ultimi giorni per noi»

Le truppe ucraine nell'acciaiera Azovstal stanno vivendo «gli ultimi giorni, se non ore». Lo scrive su Facebook il comandante della 36esima brigata Serhiy Volyna. «Il nemico ci supera di dieci a uno», prosegue, per poi lanciare un appello ai leader internazionali, chiedendo di fare ricorso alla procedura di estrazione per essere trasportati in uno stato terzo. Secondo il comandante Volyna, l'esercito russo ha «il vantaggio nell'aria, nell'artiglieria, nelle forze di terra, nell'equipaggiamento e nei carri armati. Difendiamo solo un punto, la fabbrica Azovstal, dove oltre ai soldati ci sono anche i civili che sono diventati vittime di questa guerra».