È iniziata la campagna per la conquista del Donbass, ora la guerra cambierà: LIVE

Perché la campagna per il Donbass sarà diversa

Un conflitto in stile “seconda guerra mondiale” con ampi spazi, trincee, grossi dispiegamenti di mezzi e territori da conquistare - via terra - chilometro dopo chilometro. Si svolgerà così - verosimilmente - il conflitto per l'Est dell'Ucraina, iniziato questa mattina e che si protrarrà (con buona probabilità) per le prossime settimane. Dovrebbero quindi cambiare le modalità belliche utilizzate sinora, anche se le bombe continueranno a cadere. Come è ancora il caso in quel di Mariupol dove - fra le macerie - c'è ancora resistenza. Per la presa del Donbass, riporta la BBC citando il Pentagono, al momento sarebbero schierati 76 battaglioni (fra i 500 e i 1'000 uomini) con altri 11 già mobilitati. In bilico ce ne sono altri 12, attualmente proprio impegnati in quel di Mariupol, che potrebbero sbloccarsi dopo la presa completa. Al momento, al centro del mirino e tempestate dalle bombe, ci sono le acciaierie Azovstal nelle quali sarebbero trincerate almeno 1'000 persone (per la gran parte civili). Stando al sindaco della città, a oggi, circa 40mila abitanti sarebbero stati deportati dall'esercito russo.