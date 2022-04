I razzi che Mosca dice di non avere

Ieri, nel 44esimo giorno di guerra in Ucraina (qui il nostro LIVE) si è registrata l'ennesima strage deliberata di civili. Due razzi hanno infatti colpito la stazione di Kramatorsk (regione di Donetsk) provocando la morte di almeno cinquanta persone - 38 decedute sul posto, altre 12 in ospedale - e il ferimento di almeno altre 300. Tra gli uccisi anche dieci bambini. «È stato un massacro deliberato», ha accusato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, puntando il dito contro le forze armate russe.

Reazioni sdegnate sono poi giunte da tutto il mondo. La Svizzera ha convocato l'Ambasciatore russo, mentre il presidente americano Joe Biden ha parlato di una «orribile atrocità». La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in visita a Kiev, si è invece detta «sconvolta» da questo attacco «spregevole». Ma Mosca ha negato ogni responsabilità, denunciando ancora una volta una «provocazione» nemica e affermando che l'attacco è stato compiuto da un battaglione ucraino dalla vicina località di Dobropolye per «impedire ai civili di partire e usarli come scudi umani».

All'origine del rimpallo di accuse c'è stata, questa volta, la provenienza del razzo impiegato nel bombardamento. Per Lyudmyla Denisova, commissaria per i diritti umani del Parlamento di Kiev è stato usato un missile a grappolo russo ad alta precisione Iskander. Secondo fonti di intelligence italiane, invece, si è trattato di un missile Tochka SS 21 Scarab, che i russi avrebbero ritirato dal servizio nel 2020, ma di cui potrebbero avere mantenuto uno stock. Lo stesso tipo di razzo fa parte però anche dell'arsenale ucraino, tanto che ieri sera la Difesa di Mosca ha rivendicato la distruzione di otto lanciamissili Tochka-U. «Il missile - ha spiegato un esperto - è in dotazione sia alle forze ucraine sia a quelle russe. I russi lo avevano tolto dal servizio qualche anno fa, ma poiché i più moderni Iskander stavano finendo, l'hanno rimesso in servizio e il suo impiego da parte dei russi è stato già documentato in altre occasioni in Ucraina».

L'unica cosa certa è l'ennesimo massacro di civili. Dall'inizio della guerra, almeno 1'626 uccisi secondo l'Onu, tra cui 132 bambini. «Ma il bilancio reale - hanno ammesso le stesse Nazioni Unite - è di certo ancora più pesante».