Colloqui «costruttivi». Mosca riduce le attività militari su Kiev e Chernihiv: LIVE

La lista di Petraeus: «Ecco cosa serve all'Ucraina»

«Particolarmente importanti per l'Ucraina - spiega - sono ulteriori sistemi di difesa aerea (specialmente S-300 e Buk) efficaci ad altitudini superiori rispetto ai sistemi 'portatili' Stinger; ulteriori droni americani tipo Switchblade (migliaia), anche con capacità di bombe e missili anti-tank più potenti; ulteriori droni turchi (migliaia); munizioni; aiuti umanitari, economici; e aerei in sostituzione; il tutto senza grandi annunci. Queste risorse possono inclinare la bilancia a favore dell'Ucraina e avvantaggiarla al tavolo dei negoziati». «Ma - prosegue il generale - non si può neppure escludere che la Russia si rimetta in sesto, riacquisti impulso nel Sud-Est e possibilmente nel Nord-Est. Quando Mariupol cadrà, come sembra tragicamente destinato ad accadere nonostante la sua eroica difesa, la Russia avrà un porto eccellente per rifornire le truppe nel Sud-Est. Un successo tattico che risolleverà il morale dei russi e renderà disponibili alcuni battaglioni impegnati in quella durissima battaglia. Ciò favorirà la faticosa avanzata russa nella provincia di Lugansk e forse a Donetsk. Insomma, non si può escludere nulla per ora, nonostante la straordinaria prova degli ucraini e le carenze dei russi». Sull'evoluzione dei negoziati, Petraeus afferma che «è possibile che il presidente Zelensky sottoponga a referendum una proposta simile, con alcune precisazioni (ad esempio, un affitto per 99 anni della Crimea alla Russia, anziché una rinuncia totale, e possibilmente uno status speciale per l'area del Donbass controllata dai russi all'inizio dell'invasione) ed è possibile che riscuota consensi se le città ucraine continuano a essere bombardate, mentre il presidente Putin si rende conto che non otterrà sul campo gran parte di ciò che sperava e assiste ai crescenti danni inflitti alla sua economia, alla sua cerchia, alle aziende, agli standard di vita russi». (fonte ats)