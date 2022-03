L'Ucraina è pronta ad accettare lo status di neutralità: LIVE

La guerra in corso tra Russia e Ucraina non accenna a placarsi, e ieri Kiev ha accusato Mosca di voler «spaccare in due» l'Ucraina non solo tramite l'aggressione militare, ma pure tramite «iniziative politiche» che mirano a creare uno «scenario coreano» nel Paese. Vanno infatti in questa direzione le dichiarazioni del leader della autoproclamata repubblica popolare di Lugansk Leonid Pasechnik (poi parzialmente corrette) che invocavano un referendum per unirsi alla Russia. «Per ora non sono in corso preparativi concreti», ha spiegato il leader separatista dopo che alcuni dubbi su questa decisione era sorti anche dall'apparato di potere russo.

Nel frattempo, sempre ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato intervistato per la prima volta da alcuni giornalisti russi. Il testo integrale e non censurato avrebbe dovuto essere pubblicato nella serata di ieri. Ma la diffida e le minacce giunte dal Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa (o Roskomnadzor) ha scoraggiato gran parte dei media a farlo. Solo il sito russo di opposizione (e anti-Putin) Meduza ha infatti deciso d'ignorare il diktat del Cremlino, pubblicando il video integrale dell'intervista.

Ieri è stata pure fissata la sede del nuovo round di colloqui tra le delegazioni russe e ucraine. Il presidente turco Erdogan e Vladimir Putin si sono accordati per svolgere le discussioni a Istanbul tra il 29 e il 30 marzo.

QUI tutti gli aggiornamenti della giornata di ieri, domenica 27 marzo.