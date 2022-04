Non solo galline

Allarga i tuoi orizzonti culinari scoprendone altri tipi, covati e deposti da diverse varietà di volatili. Ecco alcune varietà e le loro caratteristiche.

STRUZZO

È enorme, grande quanto 20-25 uova di gallina e può pesare fino a un chilo. Per aprirlo, ti consigliamo l’uso di un trapano o di un martello. Poi però potrai cucinare una frittata per una squadra di calcio!

TACCHINO

Quasi il doppio di quella di gallina, è simile di gusto e per gli usi ma molto più grasso. La tacchina produce ca. 100 uova all’anno, rispetto alle 300 della gallina. Ciò spiega l’alto costo.

OCA

È grande tre volte uno di gallina, contiene più grassi e colesterolo e ha un gusto molto intenso. Puoi cucinarlo al tegamino, in una super-frittata o usarlo nella preparazione della pasta.

ANATRA

Simile a quello di gallina ma leggermente più grande, ha un sapore deciso ed è anche molto più calorico. Si presta bene per preparare una gustosa pasta fresca e nutriente, ma anche alla coque o in camicia.

GABBIANO

È tipico nella cucina inglese, ma solo durante 3-4 settimane in primavera. Fai attenzione al prezzo: data la sua scarsa reperibilità, persino una semplice omelette potrebbe costarti un occhio della testa.

QUAGLIA

Piccolo e decorativo, sfoggia un grazioso guscio maculato. Dal sapore raffinato e delicato, si può cuocere alla coque, sodo, all’occhio di bue, o usarlo per dolci, pasta o semplicemente gustato crudo. Proprio come l’uovo di gallina.

PICCIONE

Piccolo e bianco, molto apprezzato nella cucina francese, soprattutto per realizzare le crêpes e le frittate. In Oriente invece arricchisce le zuppe. Ha un sapore particolare, unico e semplice allo stesso tempo.



