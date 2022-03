Cresci crescione

...e sanno dare un tocco di classe a una varietà di piatti freddi.

Sapevi che il crescione può arrivare a 60 cm di altezza? La maggior parte delle persone neanche l’ha mai visto un crescione completamente maturo. Di solito viene infatti raccolto poco dopo che è germogliato. Le ­giovani foglioline sono delicate al tatto e al palato, qualità che perdono crescendo. ­Apprezzata in cucina già in antichità da ­greci e romani, questa piantina originaria ­dell’Asia, ha trovato per secoli impiego nell’Ayurveda, l’arte ­curativa indiana, che la raccomanda contro la diarrea, i dolori ­muscolari e l’inappetenza sessuale.

Il crescione è molto salutare, ricco di potassio, acido folico, vitamine A e C. In

cucina è amato soprattutto per il suo gusto raffinato, tendente alla senape e al ravanello, e per la varietà dei possibili impieghi. In una zuppa, un’insalata o come aggiunta aromatica in un panino, questa deliziosa erbetta sa dare un tocco di brio anche ai piatti più semplici. Cresce benissimo in ogni appartamento e coltivarlo è un

gioco da ragazzi.

Luogo

Il crescione non è molto esigente. Non ha nemmeno bisogno di terra, bastano un po’ di cotone idrofilo, un fazzoletto o della ­carta da cucina, ma va messo in un luogo soleggiato e tenuto ­sempre umido.

Tempi

Le prime foglie germogliano già dopo un giorno e si raccolgono dopo una settimana. In terra ci vogliono a volte due o tre settimane. Va poi tagliato con le forbici e usato fresco.

Stagione

Siccome ha bisogno di temperature di 15 o più gradi, può essere piantato all’aperto tra maggio e settembre. All’interno invece può essere coltivato tutto l’anno.



Fooby

TOAST DI PUMPERNICKEL CON PESTO AL CRESCIONE

Preparazione: 15 min. | Tempo totale: 15 min

PER 16 PEZZI CI VOGLIONO

40 g crescione

40 g gherigli di noci, tritati grossolanamente, tostati

3 c. acqua

¾ di dl olio d’oliva

sale e pepe, quanto basta

4 fette pumpernickel, in quarti

150 g formaggio fresco di capra

un po’ di crescione o Micro Greens

un po’ di fleur de sel

ECCO COME FARE

Pesto al crescione: frullare il crescione e le noci con l’acqua e l’olio, quindi condire. Toast: tostare le fette di Pumpernickel senza grassi in una padella. Distribuire ­sopra il formaggio fresco di capra e il pesto. Quindi guarnire con il crescione o i Micro Greens e il fleur de sel.

