Un pizzico di tè

Le foglie di tè non servono solo per le infusioni. Da sempre in Cina, paese d’origine del tè, si utilizzano le foglie come alimento e condimento. Così avviene anche in altri stati asiatici. Dunque, è ora di scoprire questo uso gastronomico del tè. Con le sue oltre 3000 varietà, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il primo consiglio: scegliere prodotti di qualità e quelli che si bevono volentieri. Inoltre, bisogna sperimentare e trovare la giusta armonia di sapori tra gli ingredienti, poiché non tutti i tipi di tè sono adatti alla cucina. Se è questo lo scopo, è preferibile utilizzare le foglie o la polvere di tè, piuttosto che le bustine.

Invece di aromatizzare e marinare con alloro, rosmarino, chiodi di garofano e simili, prova allora a farlo con le foglie di tè. Il tè nero ha un gusto deciso e lo si può usare in piatti di carne rossa, soprattutto zuppe. Il tè verde si sposa con sapori campestri e si addice alla carne bianca o al pesce. Il tè bianco, più delicato, accompagna bene la frutta e la verdura. Varcherai nuove frontiere del gusto? Eccoti alcune idee da cui partire.

Brodo, stufato & co

Hai mai pensato di preparare un bel brodo al tè per la cottura di un risotto o un couscous? O una calda zuppa stile orientale? E l’arrosto o uno stufato al tè nero?

Impasto

Puoi utilizzare un’infusione o tè liofilizzato per colorare e insaporire impasti salati (pasta fresca, gnocchi, pastelle, panature…) o dolci (torte, biscotti, muffin, pancake, crepes, creme…).

Affumicato o al vapore

Nella cottura del pesce o di piatti orientali come i ravioli, puoi dare un aroma insolito insaporendo l’acqua per la cottura al vapore. E per i più ambiziosi, un’affumicatura a base di tè potrebbe essere la marcia in più!

Condimento

Prova un dressing a base di tè. Usa un infuso o sbriciola direttamente delle foglie di tè nella salsa. Pure il sale al tè verde o la salsa al matcha ti sorprenderanno.

Si scioglie all’istante: matcha lava cake - Ricetta su fooby.ch



TORTA AL CIOCCOLATO CON INFUSIONE DI TÈ

Preparazione: 30 min. | Tempo totale: 1 ora

PER UNA TORTA DI 12 PEZZI CI VOGLIONO

0.8 dl bevanda all’avena

2 c. tè earl grey





340 g cioccolato fondente

160 g burro





120 g zucchero

5 tuorli

1 c. mandorle macinate

1 presa sale

5 albumi

1 presa sale





un po’ di cacao in polvere per spolverizzare

Per una tortiera apribile (ca. 24 cm di Ø), fondo rivestito con carta da forno, bordo imburrato.

ECCO COME FARE

Infusione di tè: portare a ebollizione la bevanda di avena, aggiungere il tè e lasciare in infusione per ca. 8 minuti. Filtrare il tè e lasciarlo intiepidire. Cioccolato: mettere il cioccolato e il burro a bagnomaria in una ciotola dai bordi sottili evitando che entri a contatto con l’acqua. Far sciogliere il cioccolato mescolando bene per non lasciare grumi e lasciarlo intiepidire. Impasto: amalgamare bene il cioccolato e l’infusione di tè. Unire lo zucchero e incorporare i tuorli uno alla volta mescolando bene. Unire le mandorle e il sale, quindi mescolare. Montare a neve gli albumi con il sale e incorporarli delicatamente al composto. Trasferire il composto nella tortiera imburrata e foderata. In forno: cuocere per ca. 30 min. nella parte centrale del forno preriscaldato a 180 °C. Sfornare la torta e lasciarla intiepidire. Rimuovere il bordo della tortiera e trasferire la torta su una griglia a raffreddare. Cospargere la torta con il cacao in polvere.

Suggerimento: questa torta al cioccolato è ottima anche appena tolta dal frigo.

Questa e altre ricette su fooby.ch

