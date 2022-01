Non solo latte

...latte vaccino è d’obbligo. Per fortuna la scelta è ampia.

soia

Questa alternativa vegetale al latte è molto simile al latte di mucca per quanto riguarda il tenore in proteine, ma per sua natura non contiene calcio. Il latte di soia è adatto per fare dolci o schiumare ed è disponibile in numerose varianti, ad esempio con l’aggiunta di calcio, come versione light o al gusto di vaniglia.

frutta a guscio

Il drink alle mandorle è indubbiamente la bevanda più conosciuta a base di frutta a guscio. Grazie al suo gusto leggermente dolce, che in parte ricorda il marzapane, è ideale per dessert, muesli e smoothie. Drink vegetali vengono prodotti anche utilizzando anacardi o nocciole. Le bevande a base di frutta a guscio sono relativamente care, ma si possono fare anche da sé.

legumi

La soia non è l’unico legume adatto come base per fare drink vegetali. Piselli, lupini, ceci, l’elenco di legumi utilizzati per produrre alternative al latte è in costante crescita. Un’alimentazione ricca di proteine è infatti un trend e i legumi sono noti per il loro elevato tenore in proteine.

riso

In effetti, il drink di riso rientra nella categoria dei drink ai cereali, però si distingue particolarmente per il suo gusto neutro, anche se leggermente dolciastro. Molti lo apprezzano non solo per questa qualità, ma anche perché spesso è la scelta adatta per persone con determinate allergie o intolleranze.

cereali

Il drink di avena è la bevanda ai cereali largamente più diffusa. È ottenibile in numerose varianti e, a seconda del prodotto, è particolarmente adatto per schiumare, ad esempio per preparare un cappuccino vegano. I drink ai cereali e agli pseudocereali, ossia piante utilizzate come cereali pur non essendolo, hanno un gusto leggermente dolciastro. Sono disponibili a base di farro, miglio, quinoa, grano saraceno o amaranto.

cocco

Il latte di cocco è l’unica alternativa vegetale che può essere ufficialmente dichiarata come latte invece di drink. Ma attenzione: la differenza tra latte e drink di cocco è enorme. Mentre il drink di cocco liquido è adatto in quanto alternativa al latte vaccino, il latte di cocco denso è piuttosto un surrogato della panna. Entrambi hanno un proprio gusto marcato.





LATTE ALL’IBISCO

Preparazione: 20 min | Tempo totale: 20 min.

PER 4 BICCHIERI DA CA. 2 DL L’UNO CI VOGLIONO

c. zucchero

2 c. pepite di lampone

1 c. tè all’ibisco





3 dl acqua

10 g tè all’ibisco

1 c. gelatina di lamponi

5 dl bevanda alla mandorla (Barista)

ECCO COME FARE

Zucchero rosa: nel cutter o nel mortaio macinare lo zucchero, le pepite di lampone e il tè. Tè: portare l’acqua a bollore. Aggiungere il tè e la gelatina, quindi coprire e lasciar insaporire per ca. 5 minuti. Filtrare il tè. Servire: montare il latte e versarlo in quattro tazze o bicchieri. Versare il tè sul latte e cospargere con lo zucchero rosa.

Suggerimento: sostituire il tè all’ibisco con tè alla rosa canina.

Indicazione: il tè all’ibisco è in vendita nelle farmacie Coop Vitality.

Questa e altre ricette su fooby.ch



PANNA COTTA VEGANA CON CREMA DI CACHI

Preparazione: 20 min | Tempo totale: 3 ore 20 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

1 scatoletta latte di cocco (400 ml)

2 c.ni zucchero di betulla o sciroppo di datteri

1 stecca di vaniglia, dimezzata sulla lunghezza e privata dei semi

1 c.no agar-agar (morga) (colmo)





2 cachi

2 prese cardamomo in polvere

un po’ di pistacchio, tostati e salati



ECCO COME FARE

Panna cotta: in un pentolino amalgamare bene con la frusta il latte di cocco con lo zucchero di betulla, i semi di vaniglia e

l’agar- agar. Portare a bollore e cuocere mescolando per 2-3 minuti. Distribuire il composto in 4 vasetti o stampini (ca. 1 dl ¼ l’uno) e lasciar intiepidire. Coprire e mettere in frigo per ca. 3 ore. Crema di cachi & presentazione: con un coltello affilato

ridurre i cachi in quarti e staccare delicatamente la polpa,

raccogliendola nel bicchiere graduato. Unire il cardamomo e

frullare con il mixer a immersione.

Presentazione: staccare con cura la panna cotta dal bordo degli stampini usando la punta di un coltello. Immergere brevemente in acqua calda i vasetti/gli stampini e rovesciare la panna cotta sul piatto. Distribuire la crema di cachi in maniera uniforme sulla panna cotta e decorare con pistacchi.

Questa e altre ricette su fooby.ch

