Smooth & easy

Tutti trovano la loro combinazione preferita per queste miscele di frullati.

SMOOTHIE VERDI

Sono tra i preferiti, perché il loro colore dà un messaggio specifico al nostro subconscio: salute! In questo caso è anche appropriato, perché il verde proviene da verdure in foglie come spinaci o cavolo riccio, che corrispondono a circa la metà della bevanda. Per far sì che il frullato non abbia un gusto amaro si aggiunge della frutta: mele, bacche o frutta esotica. Gli smoothie verdi sono particolarmente apprezzati per sostituire la prima colazione.

SMOOTHIE ALLE VERDURE

Chi desidera ridurre il contenuto di zucchero senza rinunciare alle vitamine e alle fibre alimentari, può prepararsi uno smoothie alle verdure. Tra gli ingredienti preferiti si trovano verdure ricche di acqua, come pomodori, cetrioli o peperoni. Ma puoi sbizzarrirti con svariate combinazioni di verdure, a seconda del gusto. Se ti piace più piccante, nessun problema: l’aggiunta di spezie non è vietata, anzi, può conferire allo smoothie quel tocco in più.



SMOOTHIE ALLA FRUTTA

I golosoni e i bambini li adorano. La combinazione di svariati tipi di frutta non solo provvede a un’esplosione di gusti, ma anche a una gradevole dolcificazione. Anche in questo caso, le possibilità sono illimitate: frutta con semi, bacche, frutta esotica... ciò che il tuo cuore desidera. Se il frullato è troppo liquido, basta aggiungere banane. Visto il loro elevato contenuto di zucchero, non dovresti però esagerare con gli smoothie alla frutta.



SMOOTHIE BIANCHI

Questo tipo di smoothie è molto apprezzato per sostituire un pasto. Il puré di noci di cocco o di mandorle, oppure gli avocado ne costituiscono la base. Noci, mandorle e semi forniscono preziosi acidi grassi insaturi e fibre alimentari. Per ottenere una porzione supplementare di proteine si possono aggiungere uova crude. E per dare un gusto più marcato a questo smoothie si può aggiungere un po’ di frutta, come banane o pere.







Fooby



SMOOTHIE VERDE



Preparazione: 15 min | Tempo totale: 15 min.

PER 4 BICCHIERI DA CA. 2 DL L’UNO CI VOGLIONO

1 mango, a pezzi

2 kiwi, a pezzi

50 g formentino

1 limone, solo il succo

10 g zenzero, a pezzi

¼ di c.no cannella

3 dl acqua

25 g noci miste, tritate grossolanamente

ECCO COME FARE

Frullare il mango e tutti gli ingredienti fino all’acqua compresa, versare nei bicchieri e guarnire con le noci miste.

Questa e altre ricette su fooby.ch



Fooby



SMOOTHIE DI CAROTE

Preparazione: 15 min | Tempo totale: 15 min.

PER 4 BICCHIERI DA CA. 2 DL L’UNO CI VOGLIONO

1 baby ananas, a pezzi

150 g jocos al naturale Karma

4 dl succo di carote

2 c.ni zenzero, grattugiato

4 rametti menta piperita



ECCO COME FARE

Nel bicchiere del mixer a immersione frullare l’ananas con tutti gli ingredienti fino allo zenzero incluso. Servire con un rametto di menta nei vasetti.

Questa e altre ricette su fooby.ch

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale. Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby