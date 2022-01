Via le tossine

Peccato che non ci porti via anche la stanchezza e la pesantezza – cioè, i postumi delle abbuffate.

Ma gennaio è anche portatore di buoni propositi: per rimetterci in forma e soprattutto per alleggerire il nostro senso di colpa. Incominciare una cura disintossicante e purificante, potrebbe essere la risposta per iniziare il nuovo anno con il pieno di energia e positività. Il nostro corpo lo può fare benissimo anche da solo, ma possiamo dargli un aiutino. Attualmente le cure detox sono sulla bocca di molti: si tratta di una dieta di eliminazione – non dimagrante – cioè, di espellere dall’organismo le tossine e le sostanze indesiderate. Durante il periodo detox evita il consumo di caffè, zuccheri, alcol e grassi. In quanto depurativa, non dovrebbe durare più di una settimana.

Inoltre, è importante assumere cibi stagionali, perché forniscono al nostro corpo proprio ciò che gli serve. La frutta e le verdure invernali soddisfano pienamente il nostro fabbisogno.

Un’alimentazione sana ed equilibrata, l’attività fisica all’aperto, le sufficienti ore di sonno ed una buona idratazione sono regole fondamentali per mantenersi in salute. Eccoti dei buoni propositi da realizzare…ogni anno!

BUONI PROPOSITI Bere di più

La quantità ottimale da bere varia da persona a persona e dall’attività sportiva. Si raccomandano comunque da 2 a 2,5 litri al giorno. È meglio bere acqua o tisane non zuccherate. Dieta vegana

Perché non partecipare al “Veganuary”? Il regime vegano è peraltro consigliato per detossinare periodicamente il corpo, poiché comprende alimenti puramente naturali. Frutta e verdura invernale

Le verdure amare come carciofi, finocchi, broccoli, cavoli, cicoria, scarola ecc., sono ben note per le loro qualità digestive e depurative. Integra nel tuo menu anche uva, mele, pere e agrumi.



Fooby



COUSCOUS INVERNALE



Preparazione: 30 min | Tempo totale: 30 min.

PER 4 PERSONE CI VOGLIONO

c. olio d’oliva

350 g cicorie belghe rosse, a striscioline sottili

1 c.no sciroppo d’acero

¼ di c.no sale





200 g couscous

½ c.no sale

5 dl acqua, bollente





3 c. aceto di vino bianco

2 c. olio d’oliva

½ c.no sale

un po’ di pepe

4 datteri Medjool, privati del

nocciolo, a striscioline

1 melagrana, sgranata

60 g mandorle, tritate grossolanamente

1 mazzetto prezzemolo a foglie lisce, tagliato finemente

1 mazzetto menta piperita, tagliata finemente

ECCO COME FARE

Cicoria belga: in una padella scaldare l’olio. Far appassire la cicoria per ca. 3 min., unire lo sciroppo d’acero, salare e mettere da parte. Couscous: in un recipiente mescolare il couscous e il sale, versare l’acqua, coprire e lasciar gonfiare per ca. 5 minuti. Sgranare il couscous con una forchetta. Tocco finale: in un recipiente emulsionare l’aceto con l’olio, quindi condire. Unire la cicoria, il couscous, i datteri, i chicchi di melagrana, le mandorle e le erbe aromatiche, quindi mescolare.

Questa e altre ricette su fooby.ch

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale. Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby