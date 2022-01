Bollicine party

A Capodanno ci piace brindare con qualcosa di frizzante. Ma in che cosa si contraddistinguono i vini spumanti?

CHAMPAGNE - Francia

È il re dei vini spumanti e può essere denominato champagne soltanto se proviene dall’omonima regione viticola francese. Per la sua produzione vengono utilizzate quasi esclusivamente tre varietà di viti: Pinot Meunier, Pinot Noir e Chardonnay. Lo champagne viene coltivato in base a regole severe e può essere prodotto soltanto attraverso la classica fermentazione in bottiglia: la seconda fermentazione in bottiglia ha luogo tramite la procedura denominata anche “méthode champenoise” o “méthode traditionnelle”.

CAVA - Spagna

Il cava è la risposta spagnola allo champagne. Viene pigiato praticamente sempre da varietà di uve bianche. In Spagna, sono 159 i Comuni autorizzati a produrre il cava. Il 95 per cento di questo vino spumante proviene dalla Catalogna. Anche questo sottostà a severe regolamentazioni e può essere prodotto soltanto applicando il metodo tradizionale “méthode traditionnelle”.

PROSECCO - Italia

Il prosecco è una denominazione di origine controllata per vini spumanti e frizzanti delle regioni italiane Venezia e Friuli Venezia Giulia. Viene prodotto quasi esclusivamente utilizzando la varietà di uva Glera. È disponibile sia con l’aggiunta “spumante”, sia con l’aggiunta “frizzante”. Per entrambi i tipi l’acido carbonico si forma durante la seconda fermentazione in bottiglia o in serbatoio. È la pressione che fa la differenza. Il prosecco spumante è più spumeggiante del prosecco frizzante.

SEK - Germania

Il termine “Sekt” (spumante) viene usato spesso anche come denominazione generale del vino spumante. Senza designazioni aggiuntive, il Sekt può essere prodotto anche utilizzando uva estera. Il “deutscher Sekt” (spumante tedesco) definisce invece il vino spumante prodotto esclusivamente da uva raccolta in Germania. La seconda fermentazione avviene nella maggior parte dei casi in serbatoi. Tuttavia, per un’importante minoranza, il vino spumante viene prodotto tramite fermentazione in bottiglia, di cui l’1% è costituito dal “Winzersekt”. Quest’ultimo, deve obbligatoriamente essere originario di determinate regioni e fermentato in bottiglia.

CREMANT - Francia

Per crémant si intendono i vini spumanti francesi che vengono prodotti con la stessa procedura dello champagne, ma non sono originari della regione Champagne. In Francia sono otto le regioni viticole autorizzate a utilizzare la denominazione crémant. Anche in questo caso è d’obbligo la fermentazione in bottiglia, per la quale al vino di base vengono aggiunti zucchero e lievito. Durante la fermentazione alcolica, il lievito trasforma lo zucchero in alcol e acido carbonico.



Fooby



BLAST ALLO CHAMPAGNE E CHILI



Preparazione: 30 min | Tempo totale: 30 min.

PER 4 BICCHIERI CI VOGLIONO

50 g zucchero

½ dl acqua

1 chili rosso, privato dei semi, tritato finemente

1 limone bio, un po’ di scorza grattugiata e tutto il succo

2 dl acqua minerale gassata





5 dl champagne

1 dl nettare di mirtilli rossi

1 chili rosso, privato dei semi, a rondelle

alcune foglie di basilico

12 cubetti di ghiaccio

ECCO COME FARE

Limonata al chili: aggiungere lo zucchero all’acqua e portare a bollore mescolando, quindi lasciar sobbollire per ca. 5 min. a fuoco basso. Unire il chili e lasciar raffreddare. Versare il succo e la scorza di limone nell’acqua, mescolare, quindi filtrare. Drink: versare nei bicchieri la limonata al chili con lo

champagne e il nettare di mirtillo rosso. Aggiungere il chili,

il basilico e il ghiaccio.

Questa e altre ricette su fooby.ch



Fooby

KING’S SOUR

Preparazione: 10 min | Tempo totale: 10 min.

PER UNA PERSONA CI VOGLIONO

4 cl vodka

3 cl succo di limone

2 cl sciroppo di zucchero

alcune cubetti di ghiaccio





5 cl champagne

¼ di limone bio, privato della scorza con il pelapatate



ECCO COME FARE

Cocktail: versare la vodka, il succo di limone e lo sciroppo di zucchero di canna nello shaker. Riempirlo di cubetti di ghiaccio e agitare bene per ca. 30 secondi. Riempire di cubetti di ghiaccio un calice da vino, versarvi il cocktail filtrandolo con uno strainer fine. Presentazione: versare lo champagne, decorare il cocktail con la scorza di limone.

Indicazione: I cocktail si possono dosare bene anche con un cucchiaio o un cucchiaino. 1 cl e ½ corrisponde a 1 c. e ½ cl corrisponde a 1 c.no.

Questa e altre ricette su fooby.ch

