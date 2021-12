Cena di Natale

...con classici natalizi internazionali che uniscono la creatività alla sorpresa.

INGHILTERRA

Un cenone britannico piace anche ai palati dell’Europa continentale. Il banco di prova però è rappresentato dal dessert: il christmas pudding.

La combinazione di frutta secca, noci e grasso di rognone di manzo non ha però nulla a che vedere con il nostro budino e occorre abituarsi al suo sapore. Il pudding viene fiammeggiato a tavola con brandy.

GERMANIA

Nella nostra vicina nordica, per la cena della vigilia di Natale è molto diffusa l’oca arrosto, ma spesso sulla tavola imbandita a festa lascia il posto a raclette e fondue. Tuttavia, la numero uno in fatto di preferenza è una pietanza molto semplice: insalata di patate con salsicce. La praticità di questa preparazione sta nel fatto che lascia più tempo per aprire i regali.

POLONIA

Come in Germania, anche nell’Europa dell’Est l’insalata di patate è un contorno molto gradito sulla tavola natalizia. Tuttavia i polacchi, come molti slavi, preferiscono servirla con carpe fritte. Anche altri tipi di pesce come le aringhe arrotolate sono una tradizione – della quale non fa assolutamente parte la carne.

ISLANDA

La sfoglia di pane fritto islandese, preparata già durante l’Avvento, richiede buone abilità manuali. Per questo contorno, sottilissime sfoglie di pane vengono decorate ad arte e in seguito fritte. Nell’isola nordatlantica, i piatti più in voga prevedono agnello affumicato, pernice bianca oppure renna – scappa, Rudolph, scappa!

GIAPPONE

Nel Paese del Sol Levante il Natale non è un giorno festivo. Tuttavia le persone si scambiano dei doni. Per quanto riguarda il cibo, sono vittime pubblicitarie della catena di fastfood KFC (Kentucky Fried Chicken), che nel 1970 propagandò un menu speciale in alternativa al tacchino americano. Da allora, il pollo fritto è un ingrediente fisso del feeling natalizio giapponese.

AUSTRALIA

Chi ha già provato una volta una vera Pavlova capisce perché l’Australia e la Nuova Zelanda rivendicano entrambe caparbiamente l’invenzione di questo dolce peccato di gola. Comunque sia: la delicata torta meringata farcita con panna montata e una cascata di frutta fresca è l’apoteosi del piacere culinario natalizio.