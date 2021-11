Snack attack

...o semplicemente bazzicare per negozi. Ricordati di portare con te uno spuntino!



Nelle città troviamo sempre un locale dove consumare un bel piatto caldo o un sandwich al volo. Non c’è che l’imbarazzo della scelta! Ma prova a immaginare di essere ancora in viaggio o di trovarti in posto un po’ isolato e ti viene all’improvviso un attacco di fame? O sei in preda allo shopping compulsivo e non vuoi perdere un’ora per pranzare? Voilà, la merenda al sacco è la tua salvezza!

Prepara degli spuntini semplici ma nutrienti, pratici da trasportare, che non si guastino velocemente e che puoi mangiare anche mentre cammini. Portati un thermos con del tè caldo, che riscalda anima e corpo.

Prenditi il tempo e crea qualcosa di sano e genuino, fatto con le tue mani è assolutamente imbattibile. Abbiamo delle ricette semplici e sfiziose che fanno al caso. Con questi pratici e deliziosi snack, non perderai neanche un minuto del tuo preziosissimo tempo per divorarli!

CHIPS DI MELA E PERA

Preparazione: 20 min | Tempo totale: 2 ore e 20 min.



PER 100 g CI VOGLIONO

1 dl acqua

100 g zucchero

½ c.no cannella





1 mela acidula (p.es. Boskoop), a fette spesse ca. 2 mm

1 pera, a fettine di ca. 2 mm

2 c. succo di limone

ECCO COME FARE

Sciroppo: portare a bollore l’acqua con lo zucchero e la cannella, quindi lasciar raffreddare lo sciroppo. Chips: mescolare la mela e la pera con il succo di limone, rigirarle nello sciroppo, sgocciolarle, quindi sistemarle su due griglie per il forno ricoperte di carta da forno. Asciugatura: far asciugare per ca. 2 ore nella parte centrale del forno preriscaldato a 100 °C, girando le chips due volte. Sfornarle, trasferirle con la carta da forno su una griglia e lasciarle raffreddare.

Suggerimento: questa ricetta funziona anche senza sciroppo.

PANINI AL CIOCCOLATO

Preparazione: 25 min | Tempo totale: 3 ore e 25 min.



PER 16 PEZZI CI VOGLIONO

500 g farina semibianca

1½ c.ni sale

1½ c. zucchero

½ dado lievito (ca. 20 g), sbriciolato

3½ dl latte

60 g burro, a pezzetti, ammorbidito

100 g cioccolato fondente, tritato grossolanamente





1 uovo, sbattuto

ECCO COME FARE

Impasto: in una ciotola mescolare la farina, il sale, lo zucchero e il lievito. Unire il latte e impastare per ca. 5 min. con il gancio impastatore dello sbattitore elettrico. Aggiungere il burro e continuare a impastare per ca. 5 min. fino a ottenere un impasto liscio e morbido. Incorporare il cioccolato. Coprire l’impasto e lasciarlo lievitare per ca. 2 ore a temperatura ambiente. Dare la forma: dividere l’impasto in 16 porzioni, formare delle palline, disporle su due placche rivestite con carta da forno, coprire e lasciar lievitare per ca. 30 min. a temperatura ambiente. Tocco finale: spennellare i panini con l’uovo. In forno: cuocere una placca per volta per ca. 15 min. nella parte inferiore del forno preriscaldato a 220 °C. Sfornare i panini e lasciarli raffreddare su una griglia.

Questa e altre ricette su fooby.ch

