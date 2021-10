Verde variabile

Perché le verdure verdi spesso sono rifiutate dai più piccoli.

Se da bambino storcevi il naso davanti a spinaci e cavoli di Bruxelles, non eri un eccezione. Alcuni scienziati presumono che l'avversione per le verdure verdi sia una sorta di istinto di sopravvivenza del bambino. Perché in un momento in cui non potevamo comprare il cibo al supermercato, il colore verde significava velenoso o immaturo, cioè non commestibile. Altri studiosi hanno suggerito che le papille gustative dei neonati e dei bambini piccoli si concentrano prevalentemente sui cibi dolci. Questa caratteristica è essenziale per la sopravvivenza perché il latte materno ha un sapore dolce. Pertanto, presumono che i bambini si abituino solo al cibo amaro, acido o salato con il passare del tempo.

Il fatto che da adulti l’avversione per broccoli, cavoli e affini, spesso svanisca è una questione di abitudine. Inoltre, le nostre papille gustative diminuiscono con l'età, il che influisce anche sul senso del gusto. Quindi, se non hai osato cimentarti con gli ortaggi verdi che odiavi durante la tua infanzia, forse dovresti dare loro un'altra possibilità

TRAUMI INFANTILI Cavoli di Bruxelles

È nella top ten delle verdure meno amate. Ha un sapore leggermente amaro e un gusto intenso. È ottimo stufato, gratinato, ma anche crudo come insalata. Si abbina a cubetti di pancetta o prosciutto. Broccoli

Il loro gusto delicato sarebbe adatto anche ai bambini, ma il colore scoraggia i più. Una volta accetta- ti, accompagnano una pasta con la ricotta e insaporiscono le torte di verdure. Spinaci

Hanno un retrogusto acidulo che va smorzato per essere proposto ai bambini. Fortunatamente, possono essere nascosti facilmente in altre preparazioni, ad esempio nelle lasagne, nelle frittate e in muffin salati



Fooby

BOWL DI BROCCOLI

Preparazione: 15 min. | Tempo totale: 15 min.



PER 2 PERSONE CI VOGLIONO

1 broccolo (ca. 300 g), a cimette

½ c. olio d’oliva

50 g nocciole, tritate grossolanamente





30 g cranberry secchi

100 g feta, spezzettata





1 c. aceto alle erbe aromatiche

2 c. olio d’oliva

¼ di c.no sale

un po’ di pepe

ECCO COME FARE

Broccoli: tritare finemente i broccoli nel cutter oppure a mano. In una padella scaldare l’olio, saltare i broccoli e le nocciole per ca. 3 min., quindi versare in una ciotola. Insalata: aggiungere i cranberry e la feta ai broccoli e mescolare. Vinaigrette: emulsionare l’olio con l’aceto, condire e versare sull’insalata. Mescolare l’insalata e servirla in ciotoline.

Questa e altre ricette su fooby.ch



Fooby

SPIEDINI DI CAVOLI DI BRUXELLES E PANCETTA

Preparazione: 15 min. | Tempo totale: 15 min.



PER 8 PEZZI CI VOGLIONO

400 g cavoli di bruxelles congelati, scongelati

¼ di c.no sale

8 tranci pancetta da arrostire

8 spiedini di legno

2 c. cranberry secchi, tagliati finemente

1 c. miele

un po’ di pepe

ECCO COME FARE

Salare i cavoli di Bruxelles e alternandoli con la pancetta infilarli sugli spiedini. In una padella antiaderente rosolare gli spiedini per ca. 5 minuti. Mescolare i cranberry con il miele, distribuire sugli spiedini, quindi condire

Questa e altre ricette su fooby.ch

Questo contributo è un paid post del nostro cliente. I paid post sono quindi pubblicità e non contenuto redazionale. Con FOOBY, la piattaforma culinaria di Coop, vogliamo condividere con te il fantastico mondo della cucina, del mangiare e dei piaceri della tavola. Non importa se cucini per passione o se pensi di essere una schiappa tra i fornelli: qui trovi un’infinità di ricette (ben organizzate in categorie), know how sul cibo, istruzioni di cottura, video esplicativi e ispirazioni à gogo. In più, molte storie appassionanti che raccontano di persone che amano il cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti attorno e scopri l’appetitoso mondo di FOOBY.

Fooby