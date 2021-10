C’è fermento

Questo processo di trasformazione degli alimenti è vecchio migliaia di anni e funziona «fai da te».

La fermentazione è sulla bocca di tutti. Questo procedimento non è certo una novità, è stato usato per migliaia di anni con lo scopo di conservare il cibo o renderlo maggiormente digeribile. Oggi la conservazione è solitamente un aspetto secondario, il gusto speciale e i benefici per la salute dei cibi fermentati sono l’aspetto più importante.

Sebbene alcuni alimenti, come il pane o la birra, esistano solo grazie alla fermentazione, molti associano questo processo a cibi di uso meno comune come i crauti o il kimchi coreano. Queste prelibatezze vengono create grazie alla fermentazione lattica, una delle tante forme di fermentazione. E puoi provare a prepararle anche «fai da te». Metti le verdure in un barattolo e, se hanno un basso contenuto di acqua o se vuoi che mantengano la loro forma, coprile completamente con della salamoia. Per ortaggi come cavoli, finocchi o carote, invece, si usa il loro stesso succo: lo ottieni aggiungendo il 3% del peso della verdura in sale, mescolando il tutto e impastando fino a quando non rilasceranno liquido. Appoggia il coperchio sul barattolo pieno e lascia riposare il tutto a temperatura ambiente. Dopo una settimana la fermentazione dovrebbe diminuire la sua attività. In quel momento potrai chiudere il barattolo.

Apri regolarmente il barattolo

Conserva in un luogo fresco altrimenti continuerà a fermentare

Il cavolo è un ottimo candidato alla fermentazione!



SELFMADE KIMCHI

Preparazione: 30 min. | Tempo totale: 72 ore e 30 min.

PER 1 VASETTO DA CA. 3 LITRI CI VOGLIONO

1 kg cavolo cinese, dimezzato sulla lunghezza, a strisce larghe

3 c. sale

2 chili rossi

2 spicchi d’aglio

1 cm zenzero

2 c. succo di limone 1 c. zucchero greggio 1 c. salsa di pesce

ECCO COME FARE

Preparazione: in un recipiente mescolare il cavolo assieme al sale e coprire con un piatto, quindi lasciar riposare a temperatura ambiente per circa 48 ore. Sciacquare il cavolo cinese sotto l’acqua fredda e scolarlo. Lasciar fermentare il cavolo cinese: frullare il chili con tutti gli altri ingredienti nel cutter. Amalgamare la pasta con il cavolo cinese, quindi versare il tutto in un bicchiere preriscaldato riempiendolo fino all’orlo, premere bene e richiudere con cura. Coprire e far riposare a temperatura ambiente per circa 24 ore. Eccellente con: pesce e carne. Conservabilità: lasciar riposare in un luogo fresco e al riparo dalla luce per ca. 1 settimana, aprendo il vasetto quotidianamente per far fuoriuscire i gas in eccesso (fermentazione).

SCHNUPFNUDEL CON CRAUTI

Preparazione: 15 min. | Tempo totale: 15 min.

PER 1 VASETTO DA CA. 3 LITRI CI VOGLIONO

80 g pancetta a dadini

500 g Schupfnudeln Betty Bossi

500 g crauti lessi

½ c.no sale

un po’ di pepe

ECCO COME FARE

In una padella capiente rosolare i cubetti di pancetta senza grassi aggiunti per ca. 2 minuti. Unire gli schupfnudel e cuocerli per ca. 5 minuti. Aggiungere i crauti, cuocerli per ca. 5 min., condirli.

Servire con: composta di mele.

