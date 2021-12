Quindici cose da sapere sugli smart meter – Parte 1

BERNA - Il panorama dell’elettricità diventa sempre più complesso: gli impianti fotovoltaici privati sfruttano l’energia solare per produrre elettricità che fluisce nel sistema a cui si aggiunge quella prodotta dalle centrali eoliche quando soffia il vento. D’altro canto, le auto elettriche sono sempre più numerose e cresce velocemente anche l’impiego di pompe di calore e server farm: questo causa un aumento sempre crescente del consumo di elettricità.

Tuttavia, il consumo di corrente elettrica deve essere diminuito se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dalla Confederazione. Per ridurre i consumi in modo efficiente dobbiamo però sapere in quali ambiti è possibile risparmiare elettricità. La Confederazione ha quindi deciso che entro il 2027, l’80 per cento dei consumatori e dei gestori di impianti che producono energia dovranno installare contatori elettrici intelligenti, i cosiddetti smart meter.

Questi dovrebbero garantire una maggiore trasparenza sul consumo di elettricità dei consumatori nonché in merito alla rete di distribuzione. Tom Ruef, capo responsabile dello sviluppo della gestione delle reti di distribuzione presso BKW, ha risposto alle domande più importanti in merito agli smart meter. In questa prima parte spiegheremo cosa fanno gli smart meter, perché questi contatori intelligenti saranno molto importanti in futuro e come vengono protetti i dati ottenuti.

#1 – Cos’è uno smart meter?

Gli smart meter misurano il consumo di elettricità nonché, ad esempio, quanta elettricità immette nella rete un impianto solare. Alcuni smart meter misurano anche la qualità della tensione e della frequenza. I contatori intelligenti raccolgono dati sul consumo di elettricità e li trasmettono una volta al giorno in forma digitale al gestore della rete.

#2 – Quali vantaggi offre uno smart meter?

La lettura manuale del consumo di elettricità non sarà più necessaria. I dati vengono trasmessi automaticamente al gestore della rete. I consumatori ottengono inoltre dati dettagliati sul proprio consumo di elettricità.

#3 – Posso utilizzare personalmente i miei dati?

È proprio questa l’idea. La Confederazione auspica una maggiore trasparenza per i consumatori che dovrebbe motivarli a risparmiare di più. I dati personali possono essere richiesti anche successivamente al gestore della rete. «I dati appartengono al cliente», spiega Ruef.

#4 – Che utilità hanno gli smart meter per i gestori della rete?

Teoricamente può essere misurata anche la qualità dell’elettricità e quindi la stabilità della rete a bassa tensione. La stabilità della rete è un elemento centrale per un approvvigionamento di elettricità senza intoppi. «Presso BKW ci occupiamo di capire se questo è davvero il metodo giusto», spiega Tom Ruef.



Getty

In una smart home, i contatori intelligenti rivelano il loro pieno potenziale: forniscono informazioni dettagliate sui consumi e sulla produzione di elettricità.

#5 – I dati degli smart meter possono essere utilizzati a scopo di marketing?

No. È legalmente vietato trasmettere i dati analizzati dai gestori della rete ai rappresentanti del mercato dell’elettricità. Secondo la legge, è vietato inoltre creare artificialmente strettoie che causino un aumento del prezzo dell’elettricità.

#6 – Posso installare personalmente uno smart meter?

L’installazione può essere effettuata solo da un installatore elettricista autorizzato e che abbia effettuato una formazione aggiuntiva.

#7 – Quanto costa uno smart meter? E l’installazione?

L’apparecchio costa tra i 100 e i 120 franchi. L’installazione dipende dal montatore ma più o meno altrettanto. I costi per il montaggio di un contatore intelligente richiesto dalla legge verranno dedotti dalle tariffe della rete.

Nella seconda parte scoprirete se gli smart meter possono rivelare quali apparecchi accendete di più e quanto sono sicuri i dati.

Getty / iStockPhoto