Un "bonus covid" per i ticinesi in crisi

Fino a mille franchi al mese a lavoratore, più 500 franchi per ogni familiare a carico. Una sorta di "bonus Covid", per non lasciare indietro nessuno. È la proposta anti-crisi che il Consiglio di Stato mette sul tavolo, con un messaggio sottoposto oggi al Parlamento.

La misura straordinaria - concepita come «temporanea» e limitata «al perdurare dell'emergenza sanitaria» - è stata pensata dal governo «per i lavoratori indipendenti e i lavoratori salariati che non possono beneficiare della disoccupazione», si legge nel messaggio. «È limitata nel tempo e finalizzata a evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali» precisa il Consiglio di Stato.

Un aiuto che, se dovesse passare in Gran Consiglio, andrà a integrare l'indennità per la perdita di guadagno (Ipg) e verrà calcolato - per i professionisti autonomi - sul calo di fatturato riconducibile al Covid. I costi verrebbero assunti per il 75% dal Cantone (per un totale stimato in 5,9 milioni) e il resto dai Comuni di residenza dei beneficiari (2 milioni).

Il governo si attende tra le 6000 e le 7500 richieste in Ticino. Ognuna riguarderebbe in media un nucleo di 2 persone. La durata media della prestazione sarà di 1 mese e mezzo o due.

La proposta è stata oggetto di un sondaggio nei mesi estivi, a cui hanno partecipato 87 Comuni ticinesi. La maggioranza (86%) ha accolto come «necessaria» o quantomeno «opportuna» l'introduzione di aiuti straordinari. Ora la palla passa al Parlamento.