«Confrontati con una nuova ondata»

L'allentamento delle restrizioni che il Consiglio federale aveva a suo tempo decretato al fine di lottare contro la diffusione del coronavirus ha avuto l'effetto che in molti temevano: una curva di contagi che è tornata a salire (pur con diverse fluttuazioni) e una crescita del numero di ospedalizzazioni giornaliere. Inoltre, sempre meno persone decidono di vaccinarsi contro il Covid-19.

Per aggiornare la popolazione sull'evoluzione epidemiologica nel nostro Cantone e presentare la strategia elaborata in vista della bella stagione, le autorità hanno indetto un momento informativo al quale partecipano Raffaele De Rosa (consigliere di Stato e direttore del DSS), Giorgio Merlani (Medico cantonale) e Giovan Maria Zanini (Farmacista cantonale).

Raffaele De Rosa, di fronte al nuovo aumento dei ricoveri dovuti alla variante Omicron 2, ha annunciato che il dispositivo sanitario verrà rafforzato e che si rinuncerà per ora a riaprire i pronto soccorso dell'Ospedale Italiano di Lugano e di Faido. Ha anche detto che il Ticino scriverà a Berna per chiedere di posticipare la revoca della situazione particolare, prevista fra una settimana.

Giorgio Merlani ha sottolineato come il tasso di positività vicino al 50% significhi che solo le persone chiaramente sintomatiche si testano. Di conseguenza capire quanto il virus stia circolando è più complicato e le previsioni per le prossime settimane più difficili da fare. Il Medico cantonale ha anche ricordato come la relazione fra allentamenti e ripresa della circolazione del virus sia chiara e ribadito l'importanza del vaccino e dell'uso della mascherina negli spazi chiusi.

Vaccino che è stato al centro dell'intervento del Farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. Fra i maggiorenni, in Ticino, 51mila persone non hanno potuto o voluto vaccinarsi. «L'obiettivo fissato da Berna dell'80%, che ci sembrava ambizioso, è comunque stato raggiunto», ha sottolineato. Nonostante la buona adesione, «vaccinarsi ha ancora senso», ha raccomandato Zanini, sostenendo la sua tesi con una serie di dati. In particolare, applicando a tutta la popolazione svizzera i tassi di ospedalizzazione e di decesso registrati fra i non vaccinati, si può calcolare che nelle 6 settimane di febbraio e marzo 2022: