«Le regole sono cambiate in corsa, avremo ritardi»

L'iscrizione per la dose di richiamo è possibile per i maggiori di 16 anni vaccinati prima del 20 agosto. La modalità di prenotazione obbligatoria è tramite il sito del Cantone, mentre la modalità "walk-in" sarà possibile solo per gli over 65 dal 4 gennaio, a Chiasso per i vaccinati Pfizer e a Lugano-Conza per i vaccinati Moderna.