Da domani si apre alle prenotazioni per la dose "booster"

Merlani: Il vaccino riduce la possibilità di infettarsi, o eventualmente di contrarre la forma grave della malattia. I dati mostrano chiaramente la differenza nel numero di ricoverati tra vaccinati e non. Il rapporto numerico è evidente. Ricordiamoci quindi di dire "bravi" a coloro che s sono vaccinati. E non dimentichiamoci delle persone altamente immunosoppresse che ricevono il vaccino, ma non sono coperte. O persone altamente allergiche che non possono essere vaccinate e devono contare sull'effetto di tutti gli altri che si vaccinano. Vaccinandoci quindi possiamo proteggere tutti coloro che non possono essere coperti: bambini e immunosoppressi in primis. Inoltre ricordiamoci di seguire le misure di base, che fanno la differenza. Infine i test: anche con dei sintomi banali e nonostante il vaccino, sottoponiamoci al test. Ci stiamo organizzando per riaprire i check-point per tutti quelli che hanno sintomi. Informeremo quando e come saranno disponibili.