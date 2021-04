Scrutinati 64 comuni, si riprende lunedì mattina

Ed ecco i primissimi risultati: a Ronco Sopra Ascona esce vincitrice dalle urne l'Alleanza Ronchese, che si è aggiudicata il 28 per cento delle schede, seguita dal Partito socialista (19.7 per cento) e dal Plr (19 per cento) su un totale di 279 voti. A Brione Sopra Minusio invece è il Plr a spuntarla con il 35.9 per cento, seguito da L'Altra Brione e indipendenti (21.4 per cento) e PPD e Indipendenti (18 per cento) su un totale di 206 schede.