«Vaccineremo tutti entro l'inizio dell'estate»

Per quanto riguarda AstraZeneca in Svizzera «non è stato ancora omologato» ricorda invece Zanini. «Non si conosce ancora a sufficienza l'efficacia del prodotto sulle persone anziane. Inoltre non è chiaro se l'intervallo tra le due dosi debba essere di tre mesi o di un mese». Per quanto riguarda gli effetti sulla coagulazione, e i decessi di tre persone in Italia a seguito della vaccinazione «si tratta di dubbi che Swissmedic dovrà assolutamente chiarire prima di concedere l'omologazione». In Italia comunque «è stato bloccato al riguardo un unico lotto» quindi «non è messa in discussione la qualità del vaccino in sé».