«Fate il test se passerete la Pasqua in compagnia»

La curva dei contagi è in crescita. Oltre 2000 positivi in Svizzera di cui 121 in Ticino nelle ultime 24 ore. E la campagna vaccinale, per contro, non decolla e anzi, continua a incassare critiche da parte del mondo politico e non soltanto. Oltre a ciò c'è la Pasqua imminente, con tutti i rischi relativi alle vacanze ad essa legate.

Per fare il punto sulla situazione epidemiologica, come ogni settimana, si sono riuniti gli esperti da Berna. Presenti oggi saranno: