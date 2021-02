Vaccini: «Anche le donne incinte hanno la priorità»

Introdurre un "sistema semaforico"

Nartey: I fattori da prendere in considerazione per un tale modello sono diversi e possono cambiare costantemente. Il fattore variante, ad esempio, è difficile da incorporare con precisione in un sistema semaforico.

Mathys: Un simile modello può dare un falso senso di sicurezza. Un modello fisso e rigido non funziona. Basta un nuovo fattore per far cambiare tutto.