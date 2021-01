«Le frontiere restano aperte, ma si valutano divieti»

Perché il Governo federale non paga anche per i test preventivi?

Masserey: «Negli anziani e nelle case di cura i test non sono pagati dal Governo federale. Non può essere responsabilità del Governo federale pagare per i test che vengono sostenuti, ad esempio, da persone che hanno bisogno di attestare la propria negatività per entrare in un altro paese. La Confederazione deve ancora decidere in quali casi sosterrà i costi di questi test».