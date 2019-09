Berlusconi punge i rossoneri: «Il mio Monza batterebbe il Milan attuale 3-0»

MILANO (Italia) - Nonostante i sei punti conquistati nelle prime tre giornate di Serie A, il nuovo Milan non sta convincendo sotto l'aspetto del gioco. Sia contro il Brescia che contro il Verona i rossoneri hanno rischiato la figuraccia. E stasera Rodriguez e compagni saranno impegnati nel derby con l'Inter...

In questo momento i tifosi - delusi da una campagna acquisti non certo di primo piano - non possono che vivere di ricordi di quegli anni in cui il club faceva incetta di trofei. Erano gli anni di Silvio Berlusconi: e, proprio nelle ultime ore, l'ex patron del Milan (ora al Monza) si è lasciato andare a una battuta, ma non troppo...

«Ho parlato con l'attuale presidente del Milan e gli ho detto di organizzare un'amichevole con noi: vinciamo 3-0».

Keystone (archivio)