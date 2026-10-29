Decisa la finale
Lugano Tigers ancora battuti. Piangono pure gli Snakes. Scatto del San Gallo
Alina Pätz e compagne contenderanno l'oro europeo alla Svezia
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SWISS LEAGUE - Nuova sconfitta per i Bellinzona Snakes, che nella tredicesima fatica stagionale sono stati superati 5-1 dal Coira. Bravi a passare per primi con Schwenninger (al 6’ in powerplay), i ticinesi non sono poi riusciti ad arginare il ritorno dei padroni di casa, che già prima della prima pausa hanno ribaltato la situazione con Jenni e Smons. Rentsch, ancora Smons e Berri hanno poi fissato il risultato finale.
SUPER LEAGUE - Il sabato di campionato si è aperto con il successo del San Gallo il quale, grazie alle reti di Boukhalfa e Görtler (su rigore), ha regolato 2-1 e staccato in classifica il Servette. Un buon punto, in un match nel quale la paura di perdere era evidente, lo hanno invece raccolto Grasshopper e Vaduz, che con Berisha, Gibelalde, Cabrera e, in extremis, Lee Young-Jun, hanno stampato un 2-2 divertente.
SBL - Niente da fare per i Tigers, che anche nella settima giornata di campionato sono stati costretti a masticare amaro. Padroni di casa contro il Pully, i bianconeri sono caduti 73-91 in un match compromesso da un primo tempo difficoltoso (33-47). I migliori, tra le fila del Lugano, sono stati gli statunitensi Wilson (27 punti con 5/9 da tre) e Claerbaut (14 punti e 9 rimbalzi).
TENNIS - Il titolo di campione agli Swiss Indoors se lo contenderanno Valentin Vacherot e Jiri Lehecka. Il monegasco si è qualificato alla finale superando a sorpresa 7-6(5), 6-3 lo statunitense Taylor Fritz, il ceco ha invece avuto la meglio 3-6, 7-5, 6-4 sul tedesco Jan-Lennard Struff.
CURLING - Il successo in rimonta sulla Scozia (4-3) ha permesso alla Svizzera di Alina Pätz di superare di slancio la semifinale degli Europei di Ostrava. Le rossocrociate hanno così guadagnato il diritto di contendere l’oro alla Svezia.
HOCKEY FEMMINILE - La Svizzera ha chiuso la prima tappa dell’Euro Hockey Tour con la terza sconfitta in altrettante partite. Contro la Repubblica Ceca, le rossocrociate sono riuscite a segnare i loro primi gol del torneo ma si sono dovute inchinare 2-7. Le ragazze di coach Shannon Miller hanno graffiato con Alina Müller (11') e Rahel Enzler (28') ma le sei reti subite nei primi due tempi hanno reso vani i loro sforzi. La Svizzera si concentrerà ora sul Mondiale in Danimarca, che si terrà dal 6 al 16 novembre a Herning: all’esordio, in programma venerdì, ci sarà subito la sfida alle statunitensi detentrici del titolo.
The SFL weekend is underway ⚽⚽⚽👋 #dcl #diecichallengeleague #sfl #swissfootballleague #foot #football #fussball https://t.co/f0uykuR21B— Swiss Football League (@News_SFL) October 30, 2026
HOCKEY FEMMINILE - Seconda sconfitta per la Svizzera nel Women's Euro Hockey Tour. Le ragazze di Miller si sono inchinate alle padrone di casa della Svezia per 1-0 al supplementare. La rete decisiva è stata ottenuta al 65' da Hjalmarsson, ma è in realtà una sfortunata autorete di pattino di Balzer.
Niederlage nach Verlängerung gegen Schweden im zweiten Spiel der Women's Euro Hockey Tour. 🏒 Défaite après prolongation contre la Suède lors du deuxième match du Women's Euro Hockey Tour. #SIHF #WomensNationalTeam https://t.co/Ien5rRXwVM— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) October 30, 2026
TENNIS - Si è conclusa venerdì sera, ai quarti di finale, la bella avventura di Jérôme Kym (ATP 222) agli Swiss Indoors di Basilea. Meno di 24 ore dopo la clamorosa vittoria contro il numero 4 mondiale Ben Shelton, il 23enne argoviese non è riuscito a ripetersi contro il ceco Jiri Lehecka (ATP 21), imponendosi quest'ultimo con un netto 6-4 6-2.
TENNIS - La corsa di Nole Djokovic agli Swiss Indoors è già finita. Il serbo, ex numero uno al mondo, si è impantanato nel secondo turno del torneo di Basilea, nel quale è stato battuto, al termine di un match-maratona, da Jan-Lennard Struff. Il tedesco numero 47 della classifica ATP si è imposto (4)6-7, 7-5, 7-6(5).
SERIE A - La nona giornata del campionato italiano si è completata con due match e ben dieci reti. Sei si sono viste a Frosinone dove i padroni di casa, sorprendentemente sesti della classifica, hanno maltrattato 5-1 il Lecce. Le restanti quattro sono invece state realizzate a Firenze, dove i viola non sono andati oltre il 2-2 contro l’Atalanta.
BASKET - Dopo i Lugano Tigers, qualificatisi piegando la SAV, anche l’A++ Massagno ha superato i 16esimi di finale di Coppa Svizzera. Lo ha fatto battendo 114-67 il BC Bären Kleinbasel. Nel prossimo turno si disputeranno Rapid Bienne Basket (NL1) - A++ Massagno (SBL) e Lugano Tigers (SBL) - Ginevra (SBL).
TENNIS - Il prossimo lunedì Alexander Zverev diventerà il 30esimo giocatore – e il secondo tedesco dopo Boris Becker – a occupare la prima posizione della classifica ATP. Dopo la fine prematura della stagione di Jannik Sinner era chiaro che il 29enne avrebbe preso la testa della graduatoria. L’unica domanda che restava era sapere quando. Dopo la sua vittoria negli ottavi di finale del torneo di Vienna (battuto in due set l'olandese Griekspoor), il momento è arrivato.
Lugano Tigers ancora battuti. Piangono pure gli Snakes. Scatto del San Gallo
Alina Pätz e compagne contenderanno l'oro europeo alla Svezia