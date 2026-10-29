Basilea, cade anche l'ultimo svizzero
Zverev è il numero uno al mondo. La A++ Massagno avanza in coppa
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TENNIS - Si è conclusa venerdì sera, ai quarti di finale, la bella avventura di Jérôme Kym (ATP 222) agli Swiss Indoors di Basilea. Meno di 24 ore dopo la clamorosa vittoria contro il numero 4 mondiale Ben Shelton, il 23enne argoviese non è riuscito a ripetersi contro il ceco Jiri Lehecka (ATP 21), imponendosi quest'ultimo con un netto 6-4 6-2.
TENNIS - La corsa di Nole Djokovic agli Swiss Indoors è già finita. Il serbo, ex numero uno al mondo, si è impantanato nel secondo turno del torneo di Basilea, nel quale è stato battuto, al termine di un match-maratona, da Jan-Lennard Struff. Il tedesco numero 47 della classifica ATP si è imposto (4)6-7, 7-5, 7-6(5).
SERIE A - La nona giornata del campionato italiano si è completata con due match e ben dieci reti. Sei si sono viste a Frosinone dove i padroni di casa, sorprendentemente sesti della classifica, hanno maltrattato 5-1 il Lecce. Le restanti quattro sono invece state realizzate a Firenze, dove i viola non sono andati oltre il 2-2 contro l’Atalanta.
BASKET - Dopo i Lugano Tigers, qualificatisi piegando la SAV, anche l’A++ Massagno ha superato i 16esimi di finale di Coppa Svizzera. Lo ha fatto battendo 114-67 il BC Bären Kleinbasel. Nel prossimo turno si disputeranno Rapid Bienne Basket (NL1) - A++ Massagno (SBL) e Lugano Tigers (SBL) - Ginevra (SBL).
TENNIS - Il prossimo lunedì Alexander Zverev diventerà il 30esimo giocatore – e il secondo tedesco dopo Boris Becker – a occupare la prima posizione della classifica ATP. Dopo la fine prematura della stagione di Jannik Sinner era chiaro che il 29enne avrebbe preso la testa della graduatoria. L’unica domanda che restava era sapere quando. Dopo la sua vittoria negli ottavi di finale del torneo di Vienna (battuto in due set l'olandese Griekspoor), il momento è arrivato.
Zverev è il numero uno al mondo. La A++ Massagno avanza in coppa