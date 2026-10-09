Napoli e Inter a valanga
GDT Snakes ko a Olten, serata da dimenticare per il basket ticinese
Paul Seixas vince il Giro di Lombardia
Sport per tutti i palati
CALCIO - Dopo la lunga pausa per le Nazionali, oggi è tornata in campo la Serie A. I campioni in carica dell'Inter hanno piegato 3-0 il Parma, trovando tutte e tre le segnature nel primo tempo con Sucic, Çalhanoglu su rigore e Thuram. Anche il Napoli di Allegri ha calato un tris battendo il Frosinone grazie alla doppietta di De Bruyne (il primo gol su rigore) e al gol di Lang.
Infine da segnalare la prima affermazione stagionale del Genoa, che alle 15 ha battuto 2-1 la Fiorentina in virtù dei gol di Osmajic e Messias.
BASKET - Serata decisamente da dimenticare per il basket ticinese. Dopo aver messo insieme tre vittorie di fila, il Massagno è caduto malamente sul parquet del Nyon, venendo sconfitto con il punteggio di 94-73. E pensare che alla pausa lunga il risultato era sul 35-35, prima che gli uomini di Gubitosa cedessero alla distanza.
Nulla da fare neppure per i Lugano Tigers, sconfitti 116-80 in quel di Friborgo. In questo caso, la partita era già indirizzata dopo 20', visto che il tabellone segnava 60-33 in favore dei padroni di casa.
HOCKEY - Seconda sconfitta di fila per i GDT Bellinzona Snakes che, privi del loro Top Scorer William Hedlund (partito in prestito verso Ginevra), hanno perso 3-2 sul ghiaccio dell'Olten. Ai ticinesi non sono bastate le reti di Besanidis e Schwenninger.
CICLISMO - Dopo cinque successi consecutivi ottenuti da Tadej Pogacar - oggi assente per infortunio - il Giro di Lombardia ha cambiato padrone. A vincere al termine dei 239 km, con partenza da Bergamo e arrivo a Como, per un totale di nove salite e 4'600 metri di dislivello, è stato il francese Paul Seixas, il quale ha attaccato sul Civiglio staccando gli altri favoriti e diventando il quarto ciclista più giovane della storia a vincere una Monumento.
Hanno completato il podio lo spagnolo Enric Mas e il beniamino di casa Giulio Ciccone.
🔟⚽ After what was likely the longest break in national team history, we’re back with football from the SFL. Today featured a full round of matches in the dieci Challenge League. The two top teams both secured a win. In the image you can find the rest of the match results and how they affect the table. 🤩 #dcl #diecichallengeleague #sfl #swissfootballleague #foot #football #fussball— Swiss Football League (@News_SFL) October 9, 2026
BASKET - La Nazionale femminile svizzera di basket ha un nuovo selezionatore. Si tratta del francese Stéphane Leite, 38 anni, che prende il posto del connazionale François Gomez, il cui mandato si è concluso lo scorso mese. La sua missione sarà guidare le rossocrociate verso la qualificazione agli Europei del 2029.
GINNASTICA ARTISTICA - Dopo oltre 20 anni nella ginnastica artistica, Marco Pfyl dice addio alla carriera sportiva di alto livello. Il 28enne originario del Canton Svitto faceva parte della Nazionale svizzera dal 2017 e ha rappresentato il Paese ai Campionati europei e mondiali, oltre che in altre importanti competizioni internazionali. A mettere fine al suo percorso sono stati i ricorrenti problemi fisici, che lo hanno spinto a rinunciare all'attività agonistica.
Die ZSC Lions verlängern den Vertrag von Goalie Robin Zumbühl um zwei Jahre bis und mit Saison 2028/29 ✍️ https://t.co/0lnxBwAb8b https://t.co/QcBcOREOZn— ZSC Lions (@zsclions) October 9, 2026
NATIONAL LEAGUE - Il portiere Robin Zumbühl resta fedele ai Lions. Il 27enne ha infatti rinnovato per ulteriori due stagioni - fino al 2028/29 - il proprio accordo con lo Zurigo. Il numero 40 ha finora disputato 47 partite con la maglia dei Lions laureandosi due volte campione svizzero (2024 e 2025) e una volta campione d'Europa (2025). «Robin - ha precisato il Direttore sportivo Sven Leuenberger - ricopre in modo eccellente il suo ruolo di backup ed è proprio il sostegno che desideriamo. In passato, dal punto di vista statistico, è stato uno dei migliori portieri di riserva della lega grazie a una forte percentuale di parate. Insieme a Simon Hrubec, con cui Robin si trova molto bene, disponiamo di una coppia di portieri di altissimo livello».
SERIE A - Durante la pausa delle nazionali il Genoa ha perso in un colpo solo entrambi i suoi svizzeri per infortunio. Djibiril Sow è infatti rientrato a Marassi con un infortunio muscolare alla coscia rimediato nell'ultima partita contro la Macedonia del Nord e dovrà stare a riposo per almeno le prossime due settimane. Il nazionale under 21 Ethan Meichtry aveva invece subito un infortunio prima della sfida contro il Lussemburgo all'AIL Arena ed era subito rientrato in Liguria. Sarà indisponibile almeno per il prossimo incontro di Serie A contro la Fiorentina.
GDT Snakes ko a Olten, serata da dimenticare per il basket ticinese
Paul Seixas vince il Giro di Lombardia