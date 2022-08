Circoncisione: rituale o rimedio sanitario?

La pratica di asportazione è molto rapida e richiede l’applicazione di punti riassorbibili che limitano i fastidi alleviati anche dall’applicazione di pomate cortisoniche. Al di là dell’aspetto puramente medico, intorno alla pratica della circoncisione, si sviluppano opinioni controverse sulla sua esecuzione per motivi culturali e religiosi, poco frequenti in Europa, ma largamente diffusi nel sud-est asiatico, in Africa e negli Stati Uniti, soprattutto tra ebrei ed islamici. L’intervento deve essere eseguito in ambiente medico, scongiurando il rischio di infezioni o complicazioni più gravi. Uno studio americano ha evidenziato che sono poco meno di 120 i bambini che ogni anno perdono la vita in seguito alla circoncisione, proprio a causa di conseguenze impreviste come shock settico o emorragia.