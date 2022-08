La cameretta è a misura di bambino

Dal lettino al tappeto senza dimenticare sedie libreria e mensole per i giochi: l’arredamento della cameretta è corretto se è a misura di bambino. Il principio per soddisfare tutte le esigenze dei pargoli nell’allestimento della loro stanza è quello dei dettami montessoriani che predicano la necessità di movimento e libertà. Lo spazio destinato ad un pargolo deve essere utilizzabile da lui in completa autonomia per favorirne indipendenza e crescita personale. Un ambiente pensato con questi criteri risulta stimolante per i piccoli che possono divertirsi in assoluta sicurezza. Per ideare una cameretta montessoriana è necessario non perdere di vista alcuni aspetti fondamentali, a cominciare dalla suddivisione dello spazio disponibile in quattro aree distinte: quella per il sonno, per la pappa, per vestirsi e per giocare. In ognuna tutto deve essere adatto all’altezza del bambino ed ogni oggetto deve essere facilmente individuabile e riposto sempre allo stesso posto. Proprio i giochi a disposizione dovrebbero essere pochi in modo da agevolare una scelta precisa tra tutte le possibilità oltre alla concentrazione.