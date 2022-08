Assetto nanna: qual è la soluzione migliore?

Per evitare che pancia e schiena possano, quindi, rimanere svestite, il pezzo unico rimane un alleato perfetto insieme al pigiama a sacchetto, che ha la forma di una camicia da notte lunga sino ai piedi e chiusa in fondo che lascia libertà di movimento garantendo la copertura. Quando il bambino cresce, però, i suoi movimenti diventano intenzionali e si avvicina il momento dello spannolinamento, per questo la scelta del pigiamino dovrebbe accompagnare questi cambiamenti, orientandosi sul due pezzi. Maglietta e pantalone, scelti nel tessuto più indicato per la stagione, risultano pratici per la mobilità del pargolo ed anche per le operazioni di cambio. Effettuato il passaggio, il pigiama rimarrà questo per sempre, limitandosi a seguire la moda dei cartoons preferiti nei più grandicelli o la tendenza della fantasia familiare che in circostanze particolari come il natale cavalca l’onda dei pigiami uguali per tutti i membri della famiglia.