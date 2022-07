I bambini e tutti i colori del mondo

Stimolare l’apprendimento vale anche per imparare tutti i colori e quindi sarà compito di mamma e papà cogliere ogni occasione per identificare i colori nell’ambiente. Se il piccolo indossa una maglietta gialla sarà divertente cercare in giro oggetti di quello stesso colore ripetendone il nome un fiore giallo, per esempio. Per aiutare il piccolo a migliorare le sue competenze è possibile ricorrere al gioco così da rendere divertente la pratica delle nuove nozioni apprese. Giocare a riconoscere oggetti di un colore specifico (tutte le auto rosse o i cartelli blu) o al contrario dichiarare di vedere un oggetto di un determinato colore ed aspettare che il bambino lo riconosca e lo indichi. Anche i libri illustrati, pieni di figure colorate, son un ottimo aiuto per esercitare la pratica ed i piccoli saranno orgogliosi di mostrare le proprie conoscenze.