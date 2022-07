Prima gravidanza: è tempo di cambiare auto

La macchina da mezzo di trasporto diventa il contenitore di tutte le comodità ed il necessaire del nuovo arrivato, tenuto conto che anche solo per andare a pranzo dai nonni bisogna portare con sé un bagaglio comprensivo di cambi, biberon e ciucci, senza dimenticare il passeggino, l’ovetto o il seggiolino, ed i giocattoli. Una macchina comoda e facile da usare diventa l’obiettivo e la scelta di solito si orienta su monovolume o SUV compatti, che meglio rispondono alle cambiate esigenze della famiglia. Ma quali sono le caratteristiche di un’auto adatta ai neogenitori? Per evitare acrobazie sistemando il seggiolino o sudate sconfortanti riponendo la valigia dell’infante nel baule, bisognerà valutare gli spazi dell’abitacolo e la capienza del bagagliaio, ma anche gli aspetti pratici come l’attacco e le cinture di serie per seggiolini ed ovetti, vani portaoggetti capienti e ben sistemati.