Il Locarno Film Festival accoglie anche i più piccoli

LOCARNO - Il Locarno Film Festival, in programma dal 3 al 13 agosto, avrà anche quest'anno una sezione dedicata ai più piccoli, con una selezione che si rivolge al pubblico più giovane: un viaggio iniziatico nel mondo del cinema grazie ai film a loro destinati (in collaborazione con Castellinaria – Festival del cinema giovane) ma anche a grandi classici del passato, a riscoperte del cinema d’animazione e a film per tutta la famiglia in anteprima.