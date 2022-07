Occhi dei neonati: le basi del totocolore

A produrre la melatonina sono i melanociti che si attivano alla luce e che, quindi, dopo il periodo della gravidanza durante il quale – come si diceva - il feto è stato al buio, hanno prodotto poca melanina e avranno bisogno di qualche mese per mettersi a regime. Tra i sei ed i nove mesi, infatti, il colore degli occhi del pargolo sarà notevolmente cambiato, ma potrebbe essere soggetto ad ulteriori modifiche e sarà preferibile aspettare il primo anno di vita compiuto per affermare con sicurezza il colore definitivo degli occhi del proprio bambino. È anche vero che alcuni neonati mostrano subito il colore scuro definitivo dei propri occhi ed esso non avrà molte possibilità di diventare chiaro, visto che la quantità di melanina, presente e già palesatasi, potrà solo consolidarsi. Se il bebè mostra subito l’iride color nocciola, ci sarà poco da sperare che con il tempo possa diventare azzurra o verde e, in ogni caso, bisognerà sempre tenere conto della genetica prima di lanciarsi in qualche ipotesi.