Umidificatori e bambini: si può fare?

L’aria troppo calda o secca, per esempio, può essere pericolosa per la salute di adulti e bambini ed è soprattutto per loro che spesso è consigliato l’uso di un umidificatore in casa. Tosse, allergie, secchezza di occhi, naso e gola oltre che della pelle e delle labbra sono alcuni dei fastidi provocati dall’aria secca ed a lungo andare, i soggetti con mucose secche sono più esposti a malanni, mentre il naso secco risulta frequentemente tappato e disturba la respirazione durante il sonno. I bambini, in particolar modo, sono i più esposti alle malattie di stagione e possono soffrire più facilmente di disturbi del sonno ed è per questo che l’utilizzo di un umidificatore può essere di grande efficacia, migliorando la qualità dell’aria in casa.