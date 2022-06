Il sacco nanna, tra moda e utilità

Sino a sei mesi di vita, l’utilità del sacco nanna è più marcata in termini di sicurezza e contenimento, ma può essere utilizzato sino a due anni e mezzo, in base alle preferenze della mamma, ma soprattutto del piccolo. Il sacco nanna, infatti, può entrare a far parte dei rituali della nanna insieme alle favole da leggere con a mamma e papà. Lo spessore del sacco nanna andrà selezionato a seconda del clima, scegliendo tra quelli imbottiti per l’inverno e quelli in cotone per la stagione più mite. Ad aiutare la preferenza ci sono le indicazioni delle case produttrici espresse in Tong, ovvero la resistenza termica del tessuto, che va da 0,5 dei più leggeri a 2,5 dei più pesanti, ma si può arrivare anche a 3, un livello più indicato per i climi particolarmente rigidi. In estate, con temperature superiori ai 28 gradi, è preferibile lasciare i pargoli scoperti, mentre durante l’utilizzo del sacco nanna potranno indossare body o tutine solitamente usati sotto copertina e lenzuola per evitare di farli sudare.