La peluria dei neonati: bisogna preoccuparsi?

Come per gli altri fenomeni elencati, infatti, anche questa peluria non rappresenta un pericolo per la salute ed è destinata a sparire autonomamente in poche settimane. È tanto frequente da essere riconosciuta con il nome di lanugine ed altro non è che la peluria che ha coperto il feto durante la gravidanza per proteggere la pelle dal possibile effetto macerante del liquido amniotico in cui è immersa. In teoria appare tutto semplice, ma è comprensibile lo sgomento dei genitori alla vista del proprio pargolo con le orecchie e la fronte pelose. L’importante è avere la consapevolezza di non essere diventati genitori di un baby licantropo e che quella peluria svanirà molto presto ed è, quindi, inutile consultare allarmati il pediatra o informarsi su tecniche e prodotti per eliminarla subito.