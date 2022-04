Minimusica torna ad animare il Castello Montebello

Dopo due anni di assenza torna Minimusica al Castello Montebello. L'appuntamento con la Festa finale è per mercoledì 27 aprile 2022 (con data di riserva in caso di cattivo tempo mercoledì 4 maggio 2022) dalle ore 14.00. L’evento gratuito si svolgerà all’aperto negli spazi del parco-giochi e fuori le mura del Castello di Montebello a Bellinzona.

Dalle ore 13.30 i partecipanti, essenzialmente famiglie con bambini in età di scuola dell’infanzia ed elementare, verranno festosamente accolti con la musica della Minibanda della Scuola regionale bandistica. Sparse negli spazi del parco-giochi una decina di postazioni con le più svariate proposte di tipo: teatrale, musicale, di racconti, di attività manuali e altro. Tutte le attività inizieranno alle ore 14.00 dureranno una mezz’oretta e verranno poi ripetute alle ore 14.45 e alle 15.30. I partecipanti potranno scegliere di assistere a tre della decina di attività proposte.

Gran finale, previsto alle ore 16.00, con la merenda per tutti offerta (cioccolato di Chocolat Stella di Giubiasco e pane e mele di Coop-cultura) annunciata in musica dalla Minibanda della Scuola regionale bandistica.

Saranno gradite torte e biscotti fatti in casa di ogni paese da condividere. All’insegna del rispetto per l’ambiente gli organizzatori consigliano di arrivare al Castello a piedi oppure in Autopostale Linea 4 direzione Artore/Sasso Corbaro. In caso di tempo incerto consultare Instagram e Facebook “Minimusicabellinzona” e il sito web www.minimusica.ch