"Pierino e il lupo" per bambini, con l’OSI

La nuova edizione dei Concerti per le scuole e famiglie dell’OSI, presentata nell’ambito del programma LAC edu, si terrà da lunedì 2 a giovedì 5 maggio, per un totale di 11 repliche destinate ai bambini delle scuole elementari, mentre due saranno gli appuntamenti per le famiglie, domenica 8 maggio alle ore 15:00 e alle 17:00. Sul palcoscenico del centro culturale, a fianco dell’OSI diretta da Philippe Béran, la celebre clown Gardi Hutter, che racconterà e animerà con i suoi sketch comici la favola sinfonica Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev, con Carla Norghauer in veste di presentatrice. In apertura, musiche di Gioachino Rossini con l’ouverture dal Barbiere di Siviglia.

Spettacoli per le scuole - I concerti dell’OSI sono ormai un punto di riferimento nel calendario culturale scolastico: dopo la versione online del 2021, in questi giorni si sono aperte le iscrizioni dal vivo al LAC per gli allievi delle scuole elementari della Svizzera italiana. La maggioranza raggiungerà il LAC con i mezzi pubblici grazie al rinnovo dell’accordo speciale con la Comunità tariffale Arcobaleno. Anche quest’anno le stazioni ferroviarie e le fermate dei bus, come le vie cittadine e il centro culturale, saranno invase da file di festosi e vivaci bambini con i loro insegnanti pronti a vivere, alcuni per la prima volta, la magia e l’emozione di un’orchestra dal vivo, di una sala concertistica, di splendide musiche accompagnate da racconti e divertenti sketch. Un incontro vissuto ogni anno con grande coinvolgimento anche da parte dei musicisti dell’orchestra.

Appuntamento per le famiglie - Come da tradizione, le famiglie possono condividere con i loro bambini il programma dedicato a Pierino e il lupo domenica 8 maggio, Festa della Mamma, alle ore 15:00 e alle ore 17:00. L’entrata è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite compilazione del modulo d’iscrizione sul sito edu.luganolac.ch.