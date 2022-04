Moda e gravidanza: un abbinamento fashion

Una moda a modo dovrebbe essere la regola del dress code di ogni donna, anche durante la gravidanza. Sentirsi belle nell’abbigliamento giusto è un’esigenza di ogni donna, una sacrosanta esigenza si può dire, soddisfatta dalle proposte che permettono di essere fashion anche con il pancione. Probabilmente non saranno tante le donne incinte che andranno in giro come la bella Rihanna che, in attesa del suo primo figlio, ha svelato la notizia ai propri fan mostrando il pancione strizzato in un top a stringhe. La maggior parte delle donne, dopo aver acquisito dimestichezza con i cambiamenti del proprio corpo, cominciano a fare i conti con i soliti abiti che diventano stretti e prendono in considerazione la necessità di passare an indumenti più ampi.

Vestito ampio, però, non significa informe perché la moda regala soluzioni davvero glamour in grado di valorizzare la nuova silhouette e persino il pancione. Per non sentirsi goffe e a disagio con le proprie nuove forme, si può usare qualche astuzia per mantenere il proprio stile adattandolo alle proprie esigenze. Prima di tutto, non potendo prevedere quali saranno tutte le trasformazioni del proprio corpo, è utile comprare i propri abiti di volta in volta, senza perfezionare sin dall’inizio il nuovo guardaroba. Gli accessori devono diventare alleati per rendere diverso lo stesso vestito indossato quasi ogni giorno, così come l’attenzione per unghie e capelli deve essere regolare per confermare un aspetto curato.

Un’attenzione particolare deve essere riservata anche al décolleté che dovrà essere valorizzato con il giusto reggiseno che dovrà sostenere al meglio le nuove forme. In linea generale, considerando le esigenze stagionali, sarà bene disporre di capi basic comodi, da poter usare anche nelle settimane subito dopo il parto. Jeans e pantaloni larghi, magliette, tuniche e felpe non potranno mancare nel guardaroba della futura mamma, insieme a qualche gonna ed abitini per occasioni speciali. Anche una giacca in tessuto morbido indossata su una camicia, da abbinare a jeans e pantaloni, potrà far comodo negli outfit quotidiani della futura mamma. A proprio agio e fashion è possibile anche in gravidanza, non dimentichiamolo.

TMT (ti.mamme team)

