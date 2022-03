Bimbi e bici: un amore precoce

Triciclo, tradizionale, con o senza pedali: l’offerta in tema di biciclette è abbastanza vasta ed è per questo che i genitori possono avere qualche dubbio sul tipo da scegliere per il proprio pargolo che, già intorno ai 18 mesi comincerà a mostrare interesse per le bici. Per effettuare una scelta sensata, è importante considerare che sino ai 5 o 6 anni, i bambini non hanno un valido equilibrio e quindi si può optare per la possibilità di seguire il percorso più classico partendo dal triciclo per arrivare alla bicicletta con le rotelle, oppure l’opzione di partire con una bici senza pedali sperando che con il gioco il piccolo migliori ed alleni il proprio equilibrio.

Proprio alla bicicletta senza pedali vanno riconosciuti alcuni meriti a partire dalla corretta postura che il bambino assume per poterla guidare, imparando a bilanciare correttamente il peso del corpo e l’orientamento di sguardo, testa e spalle durante il movimento. La prima bici senza pedali potrà essere usata quando il pargolo camminerà bene da solo dimostrando un buon equilibrio e dovrà essere scelta della misura che possa garantire al piccolo ciclista di poggiare comodamente entrambe le piante dei piedi per terra, e dovrà essere priva del tubo orizzontale che intralcia la salita e la discesa e complica la gestione della bici in caso di caduta.

Una scelta più tradizionale, invece, punta sulla bici a pedali da prendere con le rotelle se il bambino arriva dall’uso del triciclo o senza se ha usato la bici senza pedali, che gli avrà permesso di sviluppare senso di equilibrio, ma anche di imparare ad essere prudenti ed attenti vista la mancanza di freni. La bicicletta con i pedali dovrà essere scelta prestando attenzione alla misura ed all’altezza che, anche in questo caso, dovrà garantire al piccolo di poter poggiare entrambi i piedi per terra con tutta la pianta in caso di bisogno. Con i giusti accorgimenti, già a tre anni i bambini si rivelano ciclisti provetti per i quali imparare a pedalare risulta semplice e rapido, garantendo un allenamento molto valido ed un ottimo sviluppo motorio.

