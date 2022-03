Festa del papà: i regali irrinunciabili

Inutile negarlo: esistono ricorrenze che invogliano a realizzare a mano un regalo, affinché sia unico oltre che pensato e realizzato espressamente per il destinatario. Tutto molto bello e tenero, salvo poi trovarsi con una collezione di oggetti inutili e bruttini che fanno bella mostra di sé su un ripiano inutilmente occultato. Generalmente si tratta di lavoretti realizzati dai bambini e la festa del papà è una delle ricorrenze più gettonate per sbizzarrire la fantasia e le attività manuali. Ovviamente anche la meno carina delle opere realizzate da un figlio, per ogni papà sarà un capolavoro, ma perché non provare a far realizzare all’artista in erba qualcosa di veramente carino ed utile?

Un disco orario da tenere in auto è sicuramente un’idea simpatica e soprattutto utilizzabile, oltre ad essere facilmente realizzabile con un foglio di cartoncino azzurro ed uno bianco, matite e pennarelli ed un paio di forbici. Dal cartoncino azzurro si ritaglia un rettangolo di 29,5 x 12,5 centimetri da piegare a metà e sul dorso della piega si ricava un’apertura a mezzaluna. Su un lato del cartoncino piegato si apre una finestrella e si pratica un piccolo foro. Sul cartoncino bianco si ritaglia un cerchio sul quale scrivere gli orari per la sosta e da forare al centro. Una volta inserito il disco nel cartoncino azzurro, bisognerà fermarli facendo passare un fermacampione nei forellini combacianti e, poi, si potranno applicare delle decorazioni per personalizzarlo e renderlo più vivace.

Una tazza o una maglietta personalizzate con una frase o un disegno possono essere un’altra idea per un regalo destinato ad essere utilizzato. L’occorrente prevede una tazza di ceramica o una t-shirt di cotone entrambe in tinta unita, colori per entrambi i materiali. L’ideale sarebbe che il disegno o la scritta fossero realizzati direttamente dal bambino secondo la sua fantasia, ma per aiutarlo è possibile tracciare i bordi del disegno da lui ideato sulla superficie prescelta e poi lasciarlo libero di colorarne l’interno. È bene precisare che in questo articolo nessun lavoretto è stato discriminato ed è scontato che anche il cartoncino con la porporina o quello a forma di cravatta, insieme al portamatite colorato saranno regali bellissimi per ogni papà. Auguri!

TMT (ti.mamme team)

