Compleanno: una festa a misura di bambini

Il trend più gettonato per provare ad entrare negli annali delle feste di compleanno più belle di sempre, prima o poi, colpisce tutte le mamme ed il desiderio di organizzare per la propria creatura un party da capogiro cova nell’animo di tutte e salta fuori come i pupazzi dalle scatole a sorpresa. La verità, però, è che ai festeggiati in questione interessa poco o nulla dell’allestimento scintillante nel salone delle feste del palazzo ducale di fantasilandia. A loro bastano davvero gli amici di sempre con i quali giocare in libertà, prima di deliziarsi con una fetta di torta. Gli sforzi di ogni mamma che vede nelle varie ricorrenze dei propri figli l’occasione per organizzare eventi non sono sottovalutati, ma forse andrebbero ridimensionati perché alla fine non si riesce a capire per chi siano realmente importanti. Davvero per spegnere qualche candelina è necessario allestire un circo con tanto di animatori, animali fatti con i palloncini e tavolo dei regali? Forse no, visto che con poca spesa e un po’ di fantasia è possibile organizzare una festa bella e divertente, con quello che rende davvero felici i bambini.

Prima di tutto, stop alla corsa alla location: il soggiorno di casa è perfetto, ma se proprio non va bene si può optare per il giardinetto vicino casa (se la stagione lo consente), per una sala condominiale o l’oratorio. Un ambiente familiare permetterà al festeggiato ed ai suoi amichetti di sentirsi maggiormente a proprio agio. Ed a proposito degli ospiti: non serve invitare tutta la classe, i compagni del nuoto, del catechismo ed i cuginetti alla lontana, meglio optare per gli amici più stretti ai quali il piccolo festeggiato è più legato, magari lasciando che sia proprio lui a scrivere la lista dei suoi invitati. L’ambiente della festa potrà essere abbellito con decorazioni fatte con palloncini e cartoncini colorati e, a seconda dell’età, un po’ della musica preferita accompagnerà giochi e merenda. Con un paio di regole semplici ed inderogabili si metterà un freno alla possibile confusione, consentendo divertimento per tutti e favorendo il controllo degli adulti presenti. Anche il progetto - che fa invidia ai razzi NASA – di una torta a tre piani, con una giostra di unicorni guidati da fatine e supereroi in gara con i beniamini dello sport o dello spettacolo, può essere accantonato: tutta scena che agli occhi dei piccoli è solo un ostacolo all’assaggio di creme e cioccolato.

Senza considerare i costi esorbitanti dei frutti del modaiolo cake design. Una torta fatta in casa, magari preparata insieme al festeggiato e seguendo i suoi gusti, sarà un sicuro successo e per il resto del buffet andranno benissimo piccoli panini, tramezzini, frutta tagliata e pop corn, con acqua, spremute e centrifughe. Una considerazione in più va fatta per le goody bags, nome vezzoso per indicare il regalo riservato agli invitati che oltre a rappresentare un’ulteriore spesa, mortifica il principio secondo il quale i regali spettano al festeggiato! Se però ci tenete proprio tanto a lasciare un ricordo della festa a tutti i partecipanti, ideate un lavoretto da fare con il festeggiato o comprate qualcosa di semplice, ma particolare tipo una matita decorata o un originale blocchetto per gli appunti. State pensando che una festa fatta in casa sia troppo sotto tono e sfiguri al cospetto delle tendenze moderne? Archiviate questo pensiero, parliamo di una festa di compleanno per bambini, non di un concorso o di una competizione. Vietato temere i confronti, mentre con sincerità basta spiegare al proprio pargolo quali sono le abitudini della propria famiglia in tema di feste di compleanno, facendosi stupire dalla sua comprensione e dalla gioiosa accettazione del programma a lui riservato.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram