Scrivere presto e bene è possibile?

Indice e pollice afferrano la penna a circa due centimetri dalla punta e l’indice la sostiene mentre scriviamo: tutto così naturale da far dimenticare le prove e gli sforzi fatti da piccoli per imparare l’impugnatura corretta che, oggi, ci permette di scrivere scorrevolmente. L’apprendimento della giusta prensione della matita da parte dei bambini comincia sin dai primissimi anni in base ai loro tempi di apprendimento che passano da un’impugnatura palmare, che impedisce particolari movimenti grafici, a quella digitale che evolve in quella finale detta a pinza. Una corretta impugnatura permette di individuare successivamente eventuali difficoltà scolastiche dei bambini o disturbi di apprendimento. Nessuna forzatura deve essere esercitata nei confronti dei piccoli, ma per aiutarli ad imparare la corretta impugnatura della penna, è utile favorire alcune condizioni che comprendono anche una corretta postura. Il pargolo, infatti, deve essere seduto in modo comodo, con busto dritto e spalle rilassate, gomiti sul tavolo e con i piedini ben appoggiati sul pavimento. Sotto la mano scrivente l’altra deve essere poggiata ben aperta sul foglio.

Tra mancini e destrimani non ci sono differenze, ma per favorire l’apprendimento della giusta impugnatura della matita si può ricorrere a qualche accorgimento particolare. All’inizio è preferibile utilizzare le matite triangolari ergonomiche, più grosse del normale, oppure i gommini che si infilano alla matita e presentano le sagome dei punti di appoggio delle tre dita. Utile anche permettere ai bambini di utilizzare pastelli, pennelli e gessetti oltre alle matite, così da consentire loro di testare la sensazione tattile derivante dai vari materiali e, soprattutto, le differenze di pressione richiesta. Lo sviluppo della motricità dei bambini è fondamentale per aiutarli nella scrittura. Via libera, quindi, all’uso delle forbici, agli esercizi di pregrafismo, di coordinazione oculo-manuale, di disegno e di pittura. Afferrare e lanciare una palla, unire due punti su un foglio con un tratto lineare, fare con la matita dei movimenti circolari su foglio, sono passatempi semplici, ma molto efficaci nell’apprendimento della corretta impugnatura della penna: meglio non sottovalutarli!

TMT (ti.mamme team)

