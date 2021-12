L’amicizia è il salvagente delle neomamme

Il rischio è quello di isolarsi quando la novità della creatura appena nata monopolizza tempo ed energie della neomamma. Tutte prese dalla cura di quella nuova vita che continua a sottrarre ore di sonno e tempo libero, molte donne finiscono per perdere interesse e possibilità di svago in compagnia delle amiche e, spesso, anche l’idea di prepararsi per un’uscita al femminile mentre il pargolo rimane a casa con il papà diventa un’idea insensata. Può essere comprensibile, ma non è il comportamento migliore poiché la vita sociale è importante anche per una neomamma che, ignorando tutto ciò che continua ad esistere al di là di poppate, pannolini e notti insonni, finiscono per isolarsi.

Accompagnarsi ad amiche single o, comunque, senza figli non è semplice perché i ritmi diventano differenti e difficili da combinare, ma rinunciare a tutto condannandosi alla solitudine può portare ad una vera depressione. La gioia e le soddisfazioni derivanti dalla propria creatura sono, sicuramente, uniche e preziose, ma anche un aperitivo con le amiche ha il suo potere taumaturgico. Per non confinarsi ad un’esistenza priva di contatti umani diversi da quelli dei parenti stretti, bisogna introdurre delle novità nella propria quotidianità. Il primo fondamentale cambiamento è quello della condivisione con le altre mamme: che siano quelle conosciute al corso preparto o quelle incontrate al parco, l’importante è relazionarsi con loro. Questo permetterà di confrontarsi, scambiarsi idee e suggerimenti, ma anche organizzare incontri durante i quali i pargoli potranno socializzare – per quanto possibile alla loro età – mentre le mamme chiacchierano e gustano tè e biscotti.

Un modo piacevole per trascorrere del tempo tutte insieme in modo rilassante e piacevole. Qualche ora alla settimana per se stesse, invece, è una conquista alla quale ogni neomamma dovrebbe puntare, per quanto difficile possa sembrare allontanarsi dal proprio bebè. Non serve troppo tempo, basta qualche ora per concedersi un appuntamento dall’estetista o dal parrucchiere, un aperitivo o un giro di shopping, l’importante è che tutto avvenga sempre in compagnia delle proprie migliori amiche. Uno stratagemma per godersi la maternità senza rinunciare alla propria dimensione sociale a tutto vantaggio del benessere psicofisico personale e di chi è accanto.

TMT (ti.mamme team)

